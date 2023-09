El Bailando 2023 comenzó con una mega apertura que reunió a figuras como Pampita, Flor Vigna y Paula Chaves quienes tuvieron su segmento especial dentro de este inicio.

Marcelo Tinelli inauguró una nueva temporada en América, donde el regreso del Bailando 2023 es la súper apuesta para este año después de una complicada pandemia.

Además de Pampita, Paula Chaves y Flor Vigna, también formaron parte los referentes del RKT del momento como Callejero Fino, LukRa y BM.

La canción oficial estuvo presentada por Cristian Castro, mientras que el humor también se hizo presente con una divertida parodia sobre Barbie.

La incomodidad de Paula Chaves y Flor Vigna por culpa de Pampita

Sin embargo, como era de esperarse, este comienzo del Bailando 2023 no fue tranquilo y empezaron los comentarios sobre disgustos y problemas entre las tres figuras femeninas en la apertura.

Tal como contaron en DDM, hubo algunos celos entre Paula Chaves, Pampita y Flor Vigna. "Pampita acaparó todas las miradas y todos los tiempos. Si Pampita pedía ensayar cuatro horas, se le concedía. Pero a Paula y Flor Vigna no. Le dieron todo lo que quería y ellas las dejaron 'medio raris' y no se sintieron tan cómodas y lo expresaron", contó Pepe Ochoa panelista del ciclo.

Otro que no estuvo contento durante el inicio del Bailando 2023 fue Tomás Holder, quien había sido anunciado como uno de los primeros en bailar en la pista pero no llegó. “Una más entraba me parece”, dijo el ex Gran Hermano y agregó molesto: “No sé que pasó, estoy desconcertado. Nos vamos un poco tristes”.