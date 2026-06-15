Las 3 películas de Netflix ideales para la previa del debut de la selección argentina en el Mundial

A pocas horas del debut de la elección Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026, Netflix propone un catálogo ideal para disfrutar, mientras se espera el estreno del equipo nacional dirigido por Lionel Scaloni contra Argelia, este martes 16. Los films apelan a la nostalgia, la alegría, el recuerdo y a la historia de nuestros héroes futbolísticos.

La plataforma entiende la pasión de los hinchas argentinos previo a vivir otro mundial y por tal motivo ofrece tres películas que conmoverá a más de un fanático y a quienes no les agrada mucho el fútbol también; ya que se trata de tres trabajos con narrativas entretenidas que comprende materiales inéditos y contenido apto para todo público.

Selección Argentina//Archivo

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo

El primer título del catálogo que ofrece Netlix es Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo. Un film basado en el cuento de Hernán Casciari, dirigido por Gustavo Cova y producido por Agustín Pichot. La narración cuenta el salto del arquero Emiliano Martínez, desde su infancia hasta su reconocimiento como uno de los deportistas más influyentes y campeón de Qatar 2022.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo//Netflix

Asimismo, la película de Netflix es híbrida y tiene mucho material interesante para ver, ya que combina animación ilustrada por el dibujante Liniers con archivo documental del Dibu Martínez y testimonios de figuras importantes que acompañaron al arquero en el Mundial 2022, como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Santoro.

Sean eternos: Campeones de América

Netflix tiene en su catálogo, la serie Sean eternos: Campeones de América, se trata de un documental dividido en tres partes sobre la victoria de Argentina en la Copa América 2021. Esta pieza reúne imágenes inéditas que la Selección Argentina vivió en ese torneo y testimonios de los protagonistas. Además, el documental es muy emotivo, ya que se dio en un marco de la pandemia que obligó a los deportistas a encerrarse en un predio durante 45 días con la posibilidad de viajar solo para los partidos.

Lio Messi en Sean eternos: Campeones de América//Netflix

Por otro lado, la docuserie cuenta con declaraciones exclusivas de Lionel Messi, quien abre su corazón y relata las sensaciones vividas en esa competencia, permitiendo al espectador conocer su parte más humana. Además, el capitán ofrece unas palabras conmovedores que rememora aquel momento de gloria previo a la Copa Mundial Qatar 2022.

Diego Maradona

Entre las películas mundialistas que propone la plataforma, se puede encontrar el documental Diego Maradona. Se trata de una pieza que fue estrenada en el 2019 y la historia gira en el momento que el Diez pasa de Barcelona hacia el Napoli en 1984. Asimismo, recorre algunas etapas oscuras de su vida como las adicciones y el final de su ciclo en el club italiano.

Asimismo, el documental de Netflix reúne más de 500 imágenes inéditas de Diego Armando Maradona, testimonios exclusivos y registros históricos que muestra el ascenso del mediocampista que lleva al equipo del sur de Italia a la gloria. Según los críticos especializados este material fílmico vale cada minuto de su reproducción.