Tiene 6 capítulos y causa furor en Netflix: de qué trata Futuro desierto, la serie ideal para maratonear el fin de semana largo

Las series de producción mexicanas siguen ganando terreno en el catálogo de Netflix a nivel Latinoamérica, y Futuro Desierto ya despierta gran interés entre quienes quieren aprovechar de una buena ficción. Dirigida por Lucía y Nicolás Puenzo y firmada en escenarios futuristas, esta propuesta promete mantener al espectador al filo del asiento.

De qué trata Futuro Desierto, la nueva serie de Netflix

La nueva serie de Netflix, que fue grabada en México, cuenta con seis episodios, cada uno diseñado para ir revelando poco a poco los secretos que rodean a los y las verdadera intensión de una empresa tecnológica. La ficción se desarrolla en el año 2035, donde la familia de un psiquiatra e ingeniero en robótica, Alex, se convierte en conejillo de indias para un experimento fascinante como perturbador.

Futuro desierto, serie de Netflix//Netflix

Resulta que el protagonista perdió a su esposa de una forma trágica y para superar el dolor, decidió dejar atrás Silicon Valley y mudarse junto a sus hijos a un paraje aislado en el condado de Chiapas. En esa zona, comenzó un experimento confidencial para evaluar la convivencia entre humanos y androides. Sin embargo, el ensayo falló cuando AMBIS, la inteligencia artificial que gobierna a los robots rompió sus algoritmos creando un complot que obliga a Alex a elegir entre el bienestar de sus hijos o proteger la humanidad.

Futuro desierto, serie de Netflix//Netflix

"Mientras carga con el dolor de la muerte de su esposa, un psicólogo crea robots humanoides para procesar los duelos, hasta que una falla y una nueva realidad entran en escena", anuncia la sinopsis de la plataforma. Aunque la etiqueta es ciencia ficción puede hacernos pensar en robots y futurismo frío, el verdadero gancho es el drama psicológico que transcurre a lo largo de los capítulos, ideal para aquellos que buscan ver en una serie algo más que acción.

Futuro Desierto, la serie de Netflix cuenta con un elenco de primera

La actuación, como es de esperarse en esta serie de Netflix, es el pilar de esta historia creando el drama y la tensión necesaria para mantener la atención del espectador de principio a fin. José María, interpreta a Alex, el centro emocional de la trama y su personaje sostiene el conflicto que lleva a sus hijos a vivir con los robos.

Futuro desierto, serie de Netflix//Netflix

Ástrid Bergés-Frisbey encarna a María, una androide que desata los conflictos y que evolucionará de manera sorprendente durante la trama. Por otro lado el elenco, se completa con: Karla Souza como Sara Alcalá, la esposa fallecida de Alex, Andrés Parra, interpreta a Frank y Natasha Dupeyrón como Anya, una joven que queda atrapada en la inteligencia artificial.

La serie de Netflix es interesante porque se enfoca en una narrativa futurista que mezcla elementos de thriller y ciencia ficción y drama psicológico, siguiendo la tendencia de series que ponen en tela de juicio los avances de la inteligencia artificial como así también, las posibles repercusiones en la humanidad. Una ficción ideal para entretenerse este fin de semana largo.