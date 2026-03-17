Tiene 6 capítulos y arrasa en Netflix: de qué trata la miniserie española que causa polémica y es ideal para ver un día de lluvia

Netflix tiene un amplio catálogo de producciones, que es actulizado frecentemente con nuevos contenidos que atrapan a la audiencia y se convierten en el boom del momento, siendo series o películas que no salen de todas las conversaciones. Este es el caso de Esa noche, la miniserie estrenada el pasado 13 de marzo, que con seis capítulos se volvió un éxito mundial, tanto por su atrapante narración como por el análisis de la situación que viven tres hermanas.

De qué trata Esa noche, el éxito de Netflix

Una nueva miniserie se acapara toda la atencion en Netflix. Luego del éxito del estreno de En el barro, una nueva producción corta se está llevanto todos los aplausos de la audiencia. En este caso, se trata de Esa noche, una producción de origen español que desde sus primero minutos logra atrapar a la audiencia, con una narración fresca teniendo en cuenta que narra un hecho policial, cargado de mentiras, versiones cruciales y atravesado por la relación de tres hermanas, que además están unidas por la tragedia que vivieron cuando eran niñas.

Paula, Cris y Elena Arbizu son muy unidas, auque sus distintos tipos de vida y aspiraciones, suelen envolveras a diversos intercambios de opiniones. Pero las tres jóvenes están marcadas por la tragedia, que las llevó a tener un lazo mucho más fuerte de cualquier situación que las puede llegar a distancias. Sin embargo, ese lazo se pone en juego luego de participar en un crimen que cambiará sus vidas.

Esa noche, tiene dos puntos al referir a dos eventos en la vida de las hermanas que ocuerrieron al momento que el sol se encondió. En un relato que va del pasado al presente, y viceversa, reconstruyendo ambos momentos. Sin embargo, cada uno de los episodios se estructura con la visión e historia de cada una de las protagonista.

El hilo conductor de la historia disponible en Netflix sigue los días de las tres jóvenes en República Dominicana, al momento que Elena, Paula y su novia visitan por segunda vez a Cris, quien trabaja en un refugio y veterinaria de animales. En esos días, en medio del paraíso, la hermana más pequeña se ve involucrada en un crimen, recibiendo la ayuda estratégica de las otras dos.

Sin embargo, nada sale como ellas idean, porque las mentiras y secretos entre las tres emergen. Sus vidas dan un giro y cada una tiene mucho que perder. La construcción de la búsqueda de la verdad se hace a partir de todos los involucrados. La mentira, los cruces, la protección y el tiempo darán dejarán a la luz lo que realmente pasó Esa noche, la que dos veces atravesó a las hermanas.