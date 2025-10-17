Cuatro mini series de Netflix poco conocidas ideales para ver en un fin de semana

Netflix tiene un amplio catálogo de ficciones para disfrutar en cualquier momento, pero los fin de semana son las ocasiones ideales para adentrarse a historias cargadas de acción, giros inesperados y buenas actuaciones. Desde romances, thriller y dramas, las opciones son variadas y el formato de miniserie es el que más cautiva a los suscriptores de la reconocida plataforma.

Estas series se caracterizan por tener pocos capítulos y mantener en vilo a la audiencia hasta su final. De hecho, hay 4 joyas escondidas que son perfectas para mirar en esos días donde la rutina deja de ser prioridad y el cuerpo invita al descanso. Si bien son poco conocidas, cuentan con un elenco y una trama que merecen tener una oportunidad. A continuación, te contamos cuáles son:

1. Ripley

Ripley es una de las miniseries menos populares de Netflix, pero su propuesta estética la vuelven la más original. Con una apuesta en blanco y negro como si fuera una película vintage, esta ficción protagonizada por el actor Andrew Scott es la adaptación de la novela escrita por Patricia Highsmith: El talento de Mr. Ripley, lanzado en 1955.

Andrew interpreta a un estafador que sobrevive al Nueva York de los años 70. Su vida cambia por completo cuando un hombre millonario le propone un trabajo que, por fuera, parece ideal: viajar a Italia para convencer a su hijo errante de volver a casa. "La propuesta es el comienzo de una compleja trama de engaños, fraude y muerte", adelanta la sinopsis oficial de esta miniserie definida como un drama criminal con toques de thriller. El elenco de Ripley se completa con Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy y John Malkovich, Kenneth Lonergan y Ann Cusack.Ripley, quienes ayudan a desarrollar cada capítulo con excelentes interpretaciones.

Ripley, miniserie de Netflix

2. Safe

Con solo 8 capítulos y un relato intenso, Safe es un thriller británico, estrenado en 2018, ofrece una historia llena de misterio y tensión. Adaptada de la novela de Harlan Coben, Safe sigue la historia de Tom Delaney, un cirujano viudo interpretado por Michael C. Hall, conocido por su icónico papel en Dexter. La trama arranca con la desaparición de Jenny (Amy James-Kelly), la hija adolescente de Tom, lo que lo lleva a embarcarse en una búsqueda desesperada por encontrarla. A medida que avanza la investigación, oscuros secretos sobre sus vecinos y amigos comienzan a salir a la luz, complicando aún más la situación.

Safe, miniserie de Netflix

3. El inocente

Con la magnífica actuación de Mario Casas, El Inocente es una miniserie española de suspenso y drama que se encuentra dirigida por Oriol Paulo, conocido por su maestría en el thriller. En el reparto se encuentran Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado. Este proyecto audiovisual se desarrolla en 8 episodios y se destaca por sus escenas intensas, sus giros inesperados y sus personajes.

El inocente se centra en Mateo Vidal (interpretado por Mario Casas), quien es un hombre que busca redención y un nuevo comienzo tras ser condenado por homicidio involuntario. Sin embargo, una llamada inexplicable desde el teléfono de su esposa, Olivia, durante un viaje desata una cadena de eventos que amenaza con destruir esta nueva etapa de su vida. A lo largo de la serie, el personaje enfrenta dilemas morales y revelaciones que ponen en duda su inocencia, llevando al espectador por un recorrido lleno de intriga y misterio.

4. Smiley

Estrenada en 2022 y con la actuación de Carlos Cuevas, quien saltó a la fama por su papel en Merlí de Netflix, Smiley es una miniserie de 8 capítulos que pertenece al género comedia. La misma narra sobre dos hombres y sus amigos que viven en Barcelona y atraviesan dudas, encuentros y conexiones desaprovechadas mientras buscan el amor verdadero. Esta ficción combina humor, escenas desopilantes, romanticismo y momentos de reflexión. Además de su protagonista, los actores Miki Esparbé y Pepón Nieto también son fundamentales para su relato.

Smiley, miniserie de Netflix

Estas cuatro propuestas de Netflix son ideales para disfrutar de ficciones que prometen atrapar a la audiencia pese a no haber ganado reconocimiento en la plataforma. En resumen: Ripley, Safe, El Inocente y Smiley son cuatro mini series de Netflix poco conocidas pero ideales para ver en un fin de semana.