Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá, Guadalupe Docampo y Paula Brasca arrasan en Netflix con una película argentina ambientada en los 70

Netflix vuelve a poner en el centro de la escena al cine nacional con una propuesta que combina historia, emoción y memoria colectiva. Con un elenco de figuras destacadas como Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá, Guadalupe Docampo y Paula Brasca, la película La casa de los conejos se posiciona entre las producciones más destacadas por el público que busca historias profundas y conmovedoras. Ambientada en la década del setenta, la película rescata una etapa clave de la historia argentina desde una mirada profunda y cargada de reflexión.

Netflix apuesta por la producción nacional

Una vez más, Netflix apuesta fuerte a una narrativa basada en hechos que remiten a la última dictadura cívico-militar. Con las actuaciones de Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá, Guadalupe Docampo y Paula Brasca, La casa de los conejos logra equilibrar el drama propio de la época con una sensibilidad emocional que atraviesa cada escena. La historia, inspirada en la novela homónima de Laura Alcoba, invita al espectador a sumergirse en una trama donde el peligro y la inocencia conviven en un clima de tensión constante.

Película La casa de los conejos | Netflix

Dirigida por Valeria Selinger y estrenada en 2020, este film propone un viaje cinematográfico de 94 minutos que se sostiene en una puesta estética cuidada y una reconstrucción minuciosa de época. La ambientación recrea con los detalles propios de los años setenta, desde la vestimenta hasta los espacios domésticos, logrando que el usuario sienta la atmósfera de incertidumbre que marcó a toda una generación.

Película La casa de los conejos | Netflix

La casa de los conejos: un relato crudo y estremecedor

De acuerdo con la sinopsis de la gran N roja, la historia gira en torno a Laura, una niña de apenas ocho años que vive junto a su familia en un contexto atravesado por el miedo y la clandestinidad. Cuando su padre es detenido por tener armas escondidas en la casa, la vida de la pequeña cambia para siempre. Junto a su madre Ana -interpretada por Guadalupe Docampo-, deberá huir y modificar su apariencia para evitar ser reconocidas, iniciando un recorrido que las llevará a instalarse en una misteriosa vivienda repleta de conejos en la ciudad de La Plata.

Película La casa de los conejos | Netflix

Ese refugio, que en apariencia parece un lugar seguro, esconde un secreto mayor: en su interior funciona una imprenta clandestina llamada “Evita Montonera”. Allí viven Diana -Paula Brasca- y su esposo Cacho -Darío Grandinetti-, quienes también forman parte de la red que intenta resistir desde el silencio y la discreción. La convivencia entre adultos comprometidos políticamente y una chiquilla que intenta comprender el mundo que la rodea genera momentos de gran intensidad dramática y busca penetrar fibras sensibles de la memoria colectiva argentina.

Uno de los puntos más destacados de este largometraje es su capacidad para narrar una etapa histórica compleja desde la mirada inocente de una menor de edad. Este recurso permite mostrar la dureza del contexto sin perder la ternura y la humanidad de los personajes. La tensión, el miedo y la esperanza se entrelazan en un relato que invita a reflexionar sobre la memoria, la identidad y el valor de la resistencia en la década del ´70.

Con una recepción cada vez más positiva entre los espectadores, Netflix reafirma su apuesta por el cine argentino con una historia que deja huella. Las interpretaciones de Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá, Guadalupe Docampo y Paula Brasca aportan profundidad e intensidad a un relato que combina emoción, historia y compromiso social. La casa de los conejos se consolida así como una propuesta imperdible para quienes buscan producciones donde el drama y el pasado sean los protagonistas indiscutidos.

NB