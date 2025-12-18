Benjamín Vicuña arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película basada en hechos reales

Benjamín Vicuña atraviesa uno de sus momentos de mayor visibilidad en las plataformas de streaming. Lejos de limitarse a papeles cómodos o previsibles, el actor eligió proyectos que lo desafían y lo colocan en escenarios extremos. En esta producción, su interpretación se apoya en la contención, el silencio y una presencia firme que sostiene el pulso dramático de la historia.

Benjamín Vicuña

Pacto de fuga se mueve en un clima de encierro constante, donde cada gesto y cada decisión adquieren un peso particular. Benjamín Vicuña encarna a un personaje atravesado por el pasado, la derrota y la necesidad de redención, una combinación que el actor maneja con solvencia y madurez. Su actuación se convierte en uno de los pilares del relato.

De qué trata Pacto de fuga

La historia protagonizada por Benjamín Vicuña, está inspirada en una de las fugas carcelarias más impactantes de Chile y se desarrolla en los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet. El eje del relato sigue a un grupo de presos políticos que, desde el interior de la Cárcel Pública de Santiago, comienzan a planificar una escapatoria tan ambiciosa como riesgosa.

El personaje de Benjamín Vicuña asume un rol clave dentro del plan, liderando la organización y el trabajo silencioso que implica excavar un túnel durante meses sin ser descubiertos. La película evita los golpes bajos y apuesta por una narración contenida, donde el suspenso se construye a partir del paso del tiempo, la presión psicológica y la amenaza permanente. Más que una historia de acción, el film se concentra en el desgaste humano, la disciplina y la tensión que atraviesa cada jornada dentro del encierro.

Un proyecto que consolida el perfil actoral de Benjamín Vicuña

Uno de los grandes aciertos de la película es su cuidada reconstrucción histórica. La ambientación, el diseño de producción y el vestuario aportan verosimilitud y refuerzan el clima opresivo que atraviesa todo el relato. El elenco que acompaña a Benjamín Vicuña suma solidez y profundidad, logrando un equilibrio coral efectivo.

Pacto de Fuga

La elección del thriller carcelario como género le permite al film abordar un hecho histórico sin caer en un discurso explícito, confiando en la potencia del relato y en la fuerza de sus interpretaciones. Para Benjamín Vicuña, este proyecto representa una nueva confirmación de su capacidad para liderar historias intensas y de alto impacto. La película se estrenó originalmente en 2020, aunque su llegada a Netflix la volvió a instalar con fuerza entre las producciones más vistas y comentadas de la plataforma.