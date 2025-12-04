Cruce en el Polo: Así fue el encuentro de Pampita y Benjamín Vicuña

Pampita y Martín Pepa se hicieron presentes en Palermo para vivir la semifinal del Abierto Argentino de Polo, donde también se cruzaron con Benjamín Vicuña entre los asistentes. La jornada reunió a figuras destacadas en un evento que combinó deporte, elegancia y presencia de celebridades del espectáculo argentino.

Pampita se reencontró con Benjamín Vicuña en las semifinales del Abierto de Polo

El pasado 3 de diciembre, el Campo Argentino de Polo en Palermo fue escenario de una nueva definición del campeonato de polo, donde se enfrentaron La Natividad, La Dolfina y UAE Polo. En esta ocasión, la modelo asistió al encuentro junto al polista, luciendo un vestido largo con estampado con un guiño a la costa en color azul Francia, que combina fluidez y estructura.

El diseño por el que se declinó Pampita aportó una estética sofisticada sin perder naturalidad. Completó su elección con unas sandalias negras, dejando su cabello suelto y con un make up discreto que acompañó a la perfección. Por su parte, Martín Pepa utilizó una remera blanca clásica con un pantalón oscuro de corte clásico y zapatos en tono chocolate.

Por su parte, Benjamín Vicuña se declinó por una camisa blanca de manga corta, con botones al frente y cuello clásico. La combinó con pantalones gris claro rectos y zapatillas deportivas en tonos negro y marrón. El encuentro con la presentadora estuvo marcado por la cercanía y el cariño entre ambos.

La primera vez que Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron con sus parejas en Palermo

En esta oportunidad, el actor chileno se encontraba solo cuando coincidió con Pampita y Martín Pepa, pero la última vez que se cruzaron estaba su pareja Anita Espasandín. El encuentro fue en una gala benéfica realizada en el Hipódromo de Palermo. El evento reunió a numerosas personalidades del espectáculo y la moda en una velada marcada por la solidaridad y la elegancia.

En aquella ocasión, los cuatro compartieron espacio en un marco cordial y respetuoso. La reconocida modelo lució un vestido plateado de Marcelo Giacobbe, mientras que el polista acompañó con un conjunto clásico con saco blanco. Benjamín Vicuña y su pareja también destacaron con sus elecciones de look a total black a juego.

