Se cruzaron Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán y sus novias protagonizaron un escándalo

Para muchos usuarios de las redes sociales, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán están unidos por su pasado con Pampita, y por los hermanastros de sus hijos que viven bajo el mismo techo. Pero algunos periodistas aseguran que existe una cierta tensión entre cada uno, y que se vio profundizada tras un escandaloso encuentro de sus parejas. Anita Espasandín y Priscila Crivocapich se vieron cara a cara en un evento de gala, y los videos de sus reacciones no tardaron en viralizarse.

Benjamín Vicuña, Anita Espasandín, Roberto García Moritán, Priscila Crivocapich

El tenso encuentro entre las parejas de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán

El jueves 4 de diciembre por la tarde, se llevó a cabo el famoso evento de gala alrededor del árbol de navidad de Swarovski en Galerías Pacífico, Buenos Aires. El mismo reúne a diversas celebridades de la televisión o el modelaje, mientras imponen las mejores tendencias elegantes. En Intrusos (América), expusieron que hubieron dos mujeres de interés, y que su encuentro se caracterizó por las tensiones entre ellas y un particular gesto que desataría el escándalo.

Se trata de Anita Espasandín, novia de Benjamín Vicuña, y Priscila Crivocapich, actual pareja de Roberto García Moritán. El cronista tuvo la posibilidad de hablar con la periodista, y fue él quien le avisó de la presencia de la empresaria. "¿Quién es?", lanzó tajante la mujer. Al obtener respuestas de quién se trataba, aseguró que iría a saludarla. Sin embargo, este comienzo generó una cierta tensión que los usuarios lograron percibir, sobre todo luego de que Anita intentara saludarla y Priscila la ignorara. Finalmente, ambas se encontraron y mantuvieron una breve conversación, lejos de las cámaras.

Los looks de Anita Espasandín y Priscila Crivocapich para el evento en Galerías Pacífico

Supuestos antecedentes de una tensión entre ambas celebridades

Desde el panel de Intrusos, analizaron este encuentro entre las mujeres, y aseguraron que la tensión podría ir desde sus parejas antes de que ellas se conocieran. Ambos estuvieron bajo el foco de atención mediática, durante sus separaciones de Pampita. En la actualidad, Vicuña está bajo la mirada de todos, debido a los diversos escándalos que tiene con la China Suárez, y Carolina Ardohaín se mantuvo firme a su lado. Pero García Moritán se alejó de las polémicas, y de la palabra de la modelo en la televisión.

Los panelistas aseguraron que la tensión entre Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán está latente en la intimidad, y ahora salió a la luz con el escandaloso encuentro que tuvieron sus parejas. Anita Espasandín y Priscila Crivocapich estuvieron bajo la atenta mirada de los usuarios de las redes sociales y la televisión, luego de haberse cruzado en el evento navideño de Swarovski en Galerías Pacífico. Si bien ambas le quitaron importancia, los fanáticos de la farándula no lo dejaron pasar y dieron sus teorías al respecto.

A.E