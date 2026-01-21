Juan Minujín, Bárbara Lennie, Alfredo Castro y Rita Cortese arrasan en Netflix con una película argentina que combina drama y suspenso

Dentro del amplio catálogo de Netflix, El suplente, protagonizada por Juan Minujín, Bárbara Lennie, Alfredi Castro y Rita Cortese, se consolida como una de las películas argentinas más destacadas de los últimos años. Estrenada en 2022, la obra dirigida por Diego Lerman logró un fuerte impacto tanto en el público como en la crítica especializada, posicionándose como una de las producciones nacionales más valoradas dentro de la plataforma. Con una historia atravesada por el drama social, la educación, los dilemas éticos y el suspenso, el film propone una reflexión profunda sobre el rol de la cultura y la enseñanza en contextos marcados por la desigualdad.

El Suplente, la película que causa furor en Netflix

Protagonizada por Juan Minujín, El Suplente cuenta además con un elenco de gran peso integrado por Rita Cortese, Bárbara Lennie y Alfredo Castro, entre otros. Esta combinación de actuaciones sólidas y una dirección con una perspectiva social profunda le permitió al largometraje de Netflix trascender el formato del clásico “cine de aulas” para transformarse en un relato terrenal, incómodo y necesario. No se trata solo de una historia sobre educación, sino sobre vínculos, heridas abiertas y decisiones que ponen en jaque los límites personales y profesionales.

Película El Suplente | Netflix

La recepción crítica fue ampliamente favorable desde su estreno. El diario El País destacó que la producción argentina “es un trabajo notable en todos sus aspectos. Un filme que, al mismo tiempo, puede ser una película popular y una obra de autor”, subrayando su capacidad de conjugar profundidad artística con llegada masiva. Esta dualidad es una de las claves del éxito de este producto audiovisual, que logra emocionar sin caer en discursos solemnes ni fórmulas previsibles.

En la misma línea, La Vanguardia celebró la propuesta estética y narrativa de Lerman al afirmar: “Esta hermosa, emotiva y nada doctrinaria propuesta no escapa a los convencionalismos del cine de aulas. Pero se enriquece gracias a una cámara arriesgada y valiente, es poesía… y es verdad”. La mirada del director se apoya en lo cotidiano, en los silencios y en los gestos mínimos para construir un retrato honesto de una realidad social compleja.

Desde Fotogramas, en tanto, remarcaron el pulso narrativo y el mensaje del film: “el cineasta filma la historia con ritmo y honestidad. Un film que funciona, con un mensaje muy actual y defendible, la necesidad de una educación en valores, y un elenco eficaz al frente”. Esta idea atraviesa toda la película, donde la enseñanza aparece no sólo como transmisión de contenidos, sino como una herramienta de contención y resistencia frente a la violencia estructural.

Película El Suplente | Netflix

Sinopsis de El Suplente, la película disruptiva de Netflix

La trama de Netflix sigue a Lucio (Juan Minujín), un prestigioso profesor universitario de literatura que, cansado del ámbito académico, decide aceptar una suplencia en una escuela secundaria del barrio donde creció, en los márgenes de Buenos Aires. Ese regreso lo enfrenta con su pasado, con la figura de su padre y con una comunidad atravesada por carencias, desigualdades y amenazas constantes. Lejos de la comodidad intelectual, este docente deberá replantearse el sentido de su vocación y el verdadero alcance de la palabra.

Película El Suplente | Netflix

En ese contexto, el vínculo con Dylan, uno de sus alumnos, se vuelve central. El joven es perseguido por un grupo de narcos y encarna el conflicto más profundo del relato: hasta dónde puede -o debe- involucrarse un maestro cuando la realidad supera los límites del aula. El suplente no ofrece respuestas fáciles, pero sí plantea preguntas urgentes sobre la educación, la responsabilidad social y el lugar de la literatura en un mundo que parece dejar cada vez menos espacio para ella.

Así, con una estética visual confeccionada en tonos oscuros y luz tenue ambientan el clima hostil de una producción argentina que intenta hacer un recorte social de problemáticas que conviven todos los días con la realidad. Asimismo, se plantea los límites y el alcance de la educación en un contexto atravesado por las desigualdades. La puesta en escena de célebres figuras cinematográficas como Juan Minujín, Bárbara Lennie, Alfredi Castro y Rita Cortese, hace que el relato genere un fuerte impacto en los espectadores. De esta manera, se ganó el lugar de ser una película imprescindible dentro de Netflix y una muestra del gran nivel del cine argentino contemporáneo.

NB