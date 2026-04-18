Así fue la primera pelea de boxeo de Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña: duro enfrentamiento y el apoyo de sus padres

Para Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, este sábado 18 de abril se convirtió en una fecha inolvidable. El adolescente dio un paso importante en su carrera deportiva al protagonizar su primera pelea de boxeo, un desafío que venía preparando desde hacía semanas. A través de las redes sociales, tanto sus padres como el propio joven compartieron imágenes del evento, que rápidamente despertaron las reacciones de sus seguidores.

Bautista Vicuña, un apasionado del boxeo

Desde hace un tiempo, Bautista Vicuña viene mostrando en sus redes sociales parte de su exigente rutina de entrenamiento, lo que deja en evidencia su compromiso con la disciplina. En los días previos al combate, el joven compartió postales y videos que reflejaban su dedicación y constancia, perfilándose como una de las jóvenes promesas dentro de este deporte. Durante la jornada del enfrentamiento, sorprendió a sus seguidores con imágenes de su debut dentro del cuadrilátero.

Entrenamiento de Bautista Vicuña | TikTok

En los registros audiovisuales difundidos por sus padres en sus historias, se lo pudo ver preparado con el clásico equipo de boxeo: guantes, pantalón corto, musculosa holgada, medias deportivas y zapatillas adecuadas para el combate. Como medida de protección, utilizó casco y protector bucal para resguardar su integridad física. Desde el rincón, su entrenador lo guiaba con indicaciones constantes y palabras de aliento, brindándole herramientas técnicas para enfrentar el desafío con seguridad.

El apoyo incondicional de sus padres

La pelea no solo marcó un hito en la vida deportiva del adolescente, sino que también contó con un fuerte respaldo familiar. Tanto Benjamín Vicuña como Pampita estuvieron presentes para acompañarlo en este momento especial y no ocultaron su orgullo. El actor chileno compartió una fotografía abrazado a su hijo junto a la frase: “Te admiro profundamente”. En otra publicación, mostró algunos segundos del combate, donde se veía al árbitro levantar el brazo del joven antes de que estrechara la mano de su rival. “Amor por el deporte. Primera de muchas”, escribió.

Benjamín Vicuña con Bautista/ Bautista con Pampita | Instagram

Por su parte, su mamá también se sumó a las muestras de cariño y admiración. La modelo publicó una imagen sonriente junto a su hijo y acompañó el momento con emojis de un corazón en llamas y un brazo musculoso, símbolos que reflejan fuerza y entusiasmo. Además, compartió un breve video desde otro ángulo del cuadrilátero, donde se apreciaban algunos movimientos del combate y la intensidad del enfrentamiento.

Más allá del resultado, la primera pelea de Bautista Vicuña representó un paso significativo en su formación deportiva y una experiencia que marca el inicio de un futuro prometedor en la disciplina. Con el respaldo de Benjamín Vicuña y Pampita, y la constancia que viene demostrando en cada entrenamiento, el influencer parece decidido a construir su propio recorrido lejos de las figuras de sus padres. A través del deporte y de las redes sociales, busca mostrar sus intereses personales y marcar una identidad propia en cada acción que realiza.

NB