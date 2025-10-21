Daniel Hendler, Julieta Zylberberg y Carla Peterson protagonizan la película furor de Netflix: de qué trata 27 noches

Daniel Hendler, Julieta Zylberberg y Carla Peterson son los protagonistas de 27 noches, la nueva película que llegó a Netflix y se posicionó rápidamente como una de las más vistas. Esta historia es una adaptación de la novela homónima de Natalia Zito y se encuentra basada en hechos reales.

27 noches, así se llama la nueva producción nacional que se puede ver en Netflix y que está protagonizada por Marilú Marini, Daniel Hendler, Julieta Zylberberg y Carla Peterson. El actor además es el director de la película, que hace reflexionar sobre la autonomía, la vejez y los prejuicios sociales que giran alrededor de la tercera edad como la sexualidad.

Con una duración de más de una hora y un tono dramático que se combina con la sátira, 27 noches logra cautivar a la audiencia desde sus primeros minutos. Será por eso que, tras su llegada el pasado viernes 17 de octubre, logró posicionarse en el Top 10 de las películas más vistas en el país. La misma está basada en hechos reales e inspirada en la novela homónima de Natalia Zito.

De qué se trata 27 noches, la nueva película que arrasa en Netflix

La trama de 27 noches sigue la vida de Martha Hoffman (Marilú Marini), una mujer de 83 años que es adinerada, excéntrica y con un espíritu muy independiente. El conflicto comienza cuando sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica, alegando que padece demencia y que su estilo de vida amenaza su propia integridad y la de su familia.

A raíz de esto, Leandro Casares (Daniel Hendler), un perito judicial que fue asignado al caso, entra en escena para averiguar si la anciana realmente sufre una enfermedad mental que justifique la internación o eligió vivir sus últimos años de vida con total libertad y a su manera. Además, se plantea que la internación de Martha Hoffman tendría que ver con la intención de sus hijas para controlar su fortuna y sus decisiones.

27 noches cuenta con una gran agilidad en los diálogos, escenas que fluyen y las sólidas interpretaciones de Daniel Hendler, Marilú Marini, Julieta Zylberberg y Carla Peterson. Asimismo, esta comedia dramática se encuentra compuesta por Humberto Tortonese, quien se pone en la piel de Bernardo Girves, un amigo de la anciana, y Paula Grinszpan, que interpreta a una de las hijas de la protagonista.

La nueva apuesta de Netflix hecha en Argentina y protagonizada por actores de nuestro país logra un desarrollo dinámico, sin altibajos y con giros sorpresivos que mantienen el interés del público de principio a fin. En resumen, Daniel Hendler, Julieta Zylberberg y Carla Peterson protagonizan 27 noches, la película furor de Netflix que sigue la historia de Martha Hoffman, el personaje que realiza Marilú Marini, y muestra un caso real.