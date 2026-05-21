El documental furor en Netflix ideal para ver el fin de semana: de qué trata El choque

Netflix estrenó el 15 de mayo un nuevo documental que capturó la atención del público y los amantes del género true crime. Titulado “El choque” (The Crash), esta producción reconstruye un caso real ocurrido en Ohio que generó gran revuelo social y judicial. A través de testimonios, imágenes y análisis, la película invita a explorar una tragedia que todavía divide opiniones.

En solo unos días, el film ha puesto sobre la mesa un caso que comenzó como un simple accidente y terminó siendo una investigación por homicidio. La historia de Mackenzie Shirilla, una joven de 17 años, se convirtió en un tema de discusión en EE.UU, poniendo en evidencia las complejidades de la justicia y las emociones humanas en medio de una tragedia.

Qué muestra "El choque", el nuevo documental de Netflix

El relato de este nuevo documental de Netflix, comienza en julio de 2022, cuando Mackenzie Shirilla perdió el control de su vehículo en una calle de Strongsville, Ohio. El automóvil chocó contra una pared de ladrillos a alta velocidad, causando la muerte de su novio, Dominic Russo, y de su amigo, Davion Flanagan, que viajaban con ella. La joven logró sobrevivir al impacto, pero lo que parecía un accidente se convirtió en un caso que llevó a su enjuiciamiento por homicidio.

El choque, documental de Netflix

En los primeros análisis, las autoridades consideraron que fue un accidente común, sin intención de dañar a nadie. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron datos sorprendentes. Los peritos determinaron que el vehículo había ido a gran velocidad y que no había señales de frenadas, lo que despertó sospechas sobre una posible acción intencional. Estos detalles cambiaron el rumbo de la investigación y llevaron a la acusación formal contra Mackenzie.

Dominic Russo y Davion Flanagan

El documental profundiza en cómo se pasó de una hipótesis de accidente a un proceso judicial complejo. Incluye entrevistas con testigos, familiares y expertos, además de imágenes y documentos que ayudan a entender las distintas versiones del caso. La historia pone en evidencia las dudas y debates que aún permanecen en la sociedad sobre la verdadera naturaleza del hecho.

Uno de los documentales de Netflix más vistos

El filme de Netflix no solo relata los hechos, sino que también invita a pensar en las preguntas sin respuesta. ¿Fue un accidente trágico o una acción deliberada? ¿Qué motivó a Mackenzie Shirilla a conducir de esa manera esa noche? ¿Cuál fue su estado emocional antes del accidente? Estas son algunas de las cuestiones que el documental plantea, dejando al espectador en una posición de reflexión.

El choque, documental de Netflix//Netflix

A lo largo del documental, se presentan diferentes versiones y se analizan las pruebas judiciales que llevaron a la condena de la joven. Los testimonios del entorno de las víctimas, así como de investigadores y expertos en peritajes, enriquecen la narrativa y aportan distintas perspectivas.

“El choque” se convirtió en uno de los policiales más destacados del año en Netflix. La pieza es dirigida por Gareth Johnson y producida por la compañía RAW y como una obra maestra del true crime, logra mantener un ritmo atrapante, propio del género de crímenes reales, generando interés. Este documental tiene una duración de 1 hora y 32 minutos y construye uno de los expedientes más polémicos.