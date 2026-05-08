Las 4 películas estreno en Netflix, ideales para un fin de semana frío

Las bajas temperaturas invitan a quedarse en casa y disfrutar de un plan más relajado como mirar una entretenida película en Netflix. En este mes de mayo, la reconocida plataforma de streaming sumó nuevas ficciones que son perfectas para disfrutar en soledad o acompañado.

El catálogo renovado cuenta con varias opciones ideales para maratonear durante un fin de semana frío, entre historias interesantes y producciones de diversos países que atrapan desde los primeros minutos. Para quienes no saben qué ver, a continuación te contamos cuáles son las 4 películas estreno más recomendadas.

1. Mi querida señorita

Mi querida señorita es una de las nuevas apuestas de Netflix, que ya comenzó a generar repercusión entre los amantes del cine dramático español. La película, dirigida por Fernando González Molina, funciona como una reinterpretación moderna del clásico de 1972 y aborda temas vinculados a la identidad, el autodescubrimiento y los mandatos sociales.

La historia sigue a Adela, una mujer criada en una familia conservadora que descubre que es intersexual y comienza un profundo viaje personal entre Pamplona y Madrid. En ese recorrido, el personaje deberá enfrentarse a secretos familiares, vínculos afectivos y a la búsqueda de su verdadera identidad. La producción está protagonizada por Elisabeth Martínez, quien debuta en ficción, y también cuenta con las actuaciones de Anna Castillo y Paco León.

2. Criaturas luminosas

Basada en la exitosa novela “Remarkably Bright Creatures” de Shelby Van Pelt, Criaturas luminosas combina drama, sensibilidad y segundas oportunidades a través de un relato tan original como conmovedor. La película de Netflix sigue a Tova, una viuda solitaria interpretada por Sally Field, que trabaja en un pequeño acuario durante el turno nocturno. Allí desarrolla un inesperado vínculo con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico sumamente inteligente que termina convirtiéndose en una pieza clave para descubrir secretos del pasado y ayudarla a sanar emocionalmente.

3. El yerno

El yerno es una de las nuevas películas mexicanas que Netflix incorporó este mes a su catálogo y rápidamente comenzó a llamar la atención por su mezcla de humor negro, sátira política y crítica social. Dirigida por Gerardo Naranjo, la producción presenta una mirada ácida sobre la ambición, el poder y el deseo de “triunfar” a cualquier costo. La trama relata sobre José Sánchez, interpretado por Adrián Vázquez, un hombre carismático y de gran labia que, tras atravesar una mala racha económica, termina convirtiéndose en “El Serpiente”, un temido operador político. Sin embargo, mientras intenta mantenerse en la cima, deberá enfrentarse a negocios cada vez más peligrosos.

4. Compañeras de cuarto

Compañeras de cuarto es una comedia juvenil que desembarcó en Netflix y se destaca por su humor incómodo, situaciones absurdas y caos universitario. La película trata sobre Devon, una estudiante tímida y algo insegura que inicia su primer año en la universidad y decide compartir habitación con Celeste, una joven popular, extrovertida y completamente opuesta a ella.

De esta manera, las 4 películas estreno en Netflix, ideales para un fin de semana frío son: Mi querida señorita, Criaturas luminosas, El yerno y Compañeras de cuarto. Estas propuestas van desde el drama y las historias emotivas hasta la comedia y la sátira política, la plataforma sumó a su catálogo opciones para todos los gustos y perfectas para maratonear desde el sillón.