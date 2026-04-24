El documental estreno de Netflix del caso policial más polémica de la Argentina ideal para maratonear el fin de semana

El reciente documental de Haddock Films en Netflix profundiza en la figura de Yiya Murano, la envenenadora argentina que alcanzó notoriedad en los años 60 y 70. A través de testimonios, archivos y una estética innovadora, la producción busca explorar las múltiples facetas de una mujer que dejó una huella importante en la historia criminal.

La dimensión mediática y el misterio de Yiya Murano

Yiya Murano, conocida fue una figura que generó tanto temor como fascinación en la sociedad de su tiempo. Su historia, marcada por crímenes envenenados y una personalidad compleja, ha sido objeto de varios debates y análisis, especialmente en el contexto de su retrato en el nuevo documental de Haddock Films, que busca ofrecer una visión más profunda y matizada de su figura.

"Yiya: muerte a la hora del té"//Instagram

El documental "Yiya: muerte a la hora del té" que mostrará Netflix no solo rescata los hechos, sino que también profundiza en la construcción mediática que rodeó a la figura de Murano. La producción se vale de testimonios de familiares, expertos y víctimas para explorar las motivaciones y la psicología detrás de sus crímenes, además de contextualizar su historia en la Argentina de los años 60 y 70. La historia de Yiya Murano también refleja el impacto de los medios en la percepción pública, transformando a una criminal en un ícono de la cultura popular. La narrativa visual del documental combina el policial negro y el estilo televisivo de los años 90, creando un caleidoscopio que invita a la reflexión sobre los límites entre el espectáculo y la realidad.

El estilo y las decisiones narrativas del documental sobre Yiya Murano

El documental de Netflix "Yiya: muerte a la hora del té" se distingue por su innovador estilo visual y narrativo, que combina el cine negro, la televisión y el true crime para ofrecer una experiencia multisensorial y reflexiva. La decisión de incorporar dramatizaciones extremas y escenas explícitas responde a la intención de hacer visible lo que la historia oculta o minimiza en otros formatos.

"Yiya: muerte a la hora del té"//Instagram

La estética barroca y el uso de recursos como la teatralidad y el humor negro aportan una capa adicional de complejidad, que invita a cuestionar la percepción del crimen y la fama. "Yiya tiene esa luz diabólica que efectivamente está y estuvo ahí. Por eso pasó tanto tiempo en la pantalla por televisión. Había algo más que simplemente una mujer que asesinó. Tiene ese je ne sais quoi que atrae., explicó Vanesa Ragone, productora del proyecto en "Pàgina 12". La narrativa busca también explorar cómo un personaje tan oscuro puede generar empatía o incluso simpatía, desafiando las convenciones del género documental y del true crime en particular.

El documental de Haddock Films no solo revela los hechos, sino que también reflexiona sobre el poder de la imagen y la narrativa en la construcción de personajes que, como Yiya Murano, trascienden la historia criminal para convertirse en símbolos de una cultura que aún no deja de sorprenderse con sus propios monstruos. La historia de la asesina, contada con profundidad y estética innovadora ya se puede ver en Netflix y promete una gran repercusión en la sociedad argentina.