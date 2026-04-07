Julián Kartún, Malena Pichot, Gastón Pauls y Evitta Luna llegan a Netflix con una nueva serie argentina: fecha de estreno y de qué trata

Netflix vuelve a redoblar su apuesta por la industria audiovisual argentina y lo hace con una batería de anuncios que incluyen 17 nuevas producciones entre 2026 y 2027, además de la inauguración de sus oficinas en Villa Crespo. En ese contexto, uno de los títulos que más expectativa genera es Carísima, una serie que combina humor, drama y delirio con un elenco cargado de figuras.

La plataforma suma así un nuevo proyecto local que combina con las tendencias actuales del entretenimiento, arriesgando a historias con identidad propia pero con potencial global. En este caso, el foco está puesto en un personaje ya instalado en la cultura digital: Caro Pardíaco. La serie está protagonizada por Julián Kartún, Malena Pichot, Gastón Pauls y Evitta Luna, entre otros, y promete ser uno de los estrenos más importantes del año.

Julián Kartún como Caro Pardíaco

De qué trata Carísima, la nueva serie de Netflix

Carísima de Netflix sigue la historia de Caro Pardíaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del streaming, que atraviesa una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años. En paralelo, debe organizar la fiesta más importante de su vida, un evento que podría definir su lugar en la escena.

Todo se complica con la aparición de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que no solo la desestabiliza, sino que también logra enamorarla. A partir de ahí, la protagonista se verá obligada a enfrentar una serie de situaciones extremas en las que deberá intentar salvar su fiesta, su vida y hasta su propia identidad.

Julián Kartún y Alex Pelao en Carísima

La serie está dirigida por Nano Garay Santaló y Federico Suárez, con guion de Julián Lucero, Julián Kartún, Mariano Rosales y el propio Garay Santaló, además de la asesoría de Malena Pichot. El elenco lo completan Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Darío Sztajnszrajber y Charo López, entre otros.

Cuándo se estrena Carísima

Uno de los diferenciales del proyecto es su formato: se trata de la primera serie corta producida por Netflix en Argentina, con episodios de apenas 10 minutos, pensados para un consumo ágil y alineado con las nuevas audiencias digitales.

Si bien aún no se confirmó una fecha exacta de estreno, la plataforma adelantó que Carísima llegará en las próximas semanas como parte de este ambicioso plan de contenidos locales que también incluye grandes nombres como Ricardo Darín, Moria Casán y nuevas ficciones basadas en obras literarias.

Carísima la nueva serie de Netflix

Producida por Labhouse en asociación con Olga, Carísima se posiciona como una de las apuestas más disruptivas de Netflix en el país, en un momento en el que la compañía busca consolidar su presencia local no solo con nuevas historias, sino también con infraestructura y talento argentino.