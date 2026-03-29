Adrián Suar, Paz Vega, Ramón Barea y Clara Alonso arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina y española que rápidamente se posicionó entre lo más visto. La producción combina comedia y romance con una mirada actual sobre los vínculos en la era digital, logrando conectar con el público desde el humor y la emoción.

Adrián Suar, Paz Vega, Ramón Barea y Clara Alonso protagonizan una nueva película en Netflix

Adrián Suar, Paz Vega, Ramón Barea y Clara Alonso lideran No puedo vivir sin ti, la comedia romántica que ya está disponible en la plataforma y que despierta interés en distintos países de habla hispana. Con una historia cercana, la película se presenta como una de las apuestas recientes que refuerzan la presencia del cine en español en el streaming global.

Adrián Suar y Paz Vega

El estreno marca un nuevo paso en la carrera internacional del actor argentino, quien comparte pantalla con la reconocida artista española Paz Vega. El filme, dirigido por Santiago Requejo, fue rodado con un equipo diverso y en tiempo récord, consolidando una producción ágil que hoy ya encuentra su lugar en el catálogo de Netflix.

El elenco reúne a figuras destacadas del cine y la televisión de ambos lados del Atlántico. A Adrián Suar y Paz Vega se suman Ramón Barea y Clara Alonso, quienes aportan solidez interpretativa a una historia que equilibra situaciones cotidianas con momentos de comedia. La química entre los protagonistas se convierte en uno de los puntos fuertes de la película.

La propuesta también se apoya en un reparto amplio que completa el universo de la historia, con nombres como Álex Adróver y Pepe Carrasco, entre otros. Esta diversidad de perfiles suma dinamismo a la narración y potencia el desarrollo de los distintos personajes.

No puedo vivir sin ti, la apuesta de Netflix por la comedia romántica

La trama de No puedo vivir sin ti sigue a Carlos, interpretado por Adrián Suar, un hombre con una vida aparentemente estable que esconde una fuerte dependencia a su teléfono celular. Su rutina gira en torno a llamadas, mensajes y reuniones virtuales, en un reflejo claro de la hiperconectividad actual.

Todo cambia cuando su esposa, Adela, interpretada por Paz Vega, decide poner un límite y le da un ultimátum que sacude por completo su realidad. Frente a la posibilidad de perder su matrimonio, Carlos se ve obligado a replantear sus hábitos y buscar una solución desesperada.

Adrián Suar

En ese camino, el protagonista se enfrenta a una terapia poco convencional para personas con adicción a la tecnología. A partir de allí, la historia combina situaciones absurdas, momentos emotivos y reflexiones sobre el impacto del mundo digital en las relaciones personales.

La película pone el foco en cómo la dependencia al celular puede afectar los vínculos más cercanos, pero lo hace desde una mirada ligera y entretenida. Entre enredos, intentos de cambio y escenas cargadas de humor, el relato invita a pensar sin perder el tono romántico.