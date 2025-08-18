Zaira Nara es una de las modelos más importantes de la industria de la moda argentina. Su estilo western y su versatilidad a la hora de lucir diferentes prendas las posicionaron como una de las más queridas y seguidas por los expertos fashionistas. En su cuenta de Instagram, cuenta con más de 8 millones de seguidores, que siguen todos sus viajes y momentos familiares donde impone tendencia. Sin embargo, logró que el amor por la moda también se trasladada a sus hijos, quienes no dudan en compartir ese lado con ella. En las últimas horas, hicieron un match look con el accesorio que nunca pasa de temporada.

Zaira Nara, Malaika Von Plessen, Viggo Von Plessen

El match look de Zaira Nara y sus hijos: el accesorio clásico western

Malaika y Viggo Von Plessen son los hijos de Zaira Nara y Jakob von Plessen. Tras la separación de sus padres, ellos se quedaron viviendo con su mamá, quien es una de las influencias de la moda más importantes de la Argentina y el mundo. A través de diversos viajes o eventos exclusivos en el país, los niños fueron capaces de ver los trabajos de la modelo y lo fanática que es de la industria fashionista, siempre dispuesta a probar un nuevo estilo para sus seguidores.

Zaira Nara, Malaika Von Plessen, Viggo Von Plessen

En la mayoría de sus look, Zaira opta por ir con el western, un estilo que mezcla la modernidad y comodidad de algunas prendas con lo vaquero o lo tradicional del campo. Entre sombreros, botas y camisas cowgirl, la modelo impone su marca personal al fusionar otros gustos con el de ella. Es por eso que sus hijos también la acompañan a la hora de lucir la moda campestre. En las últimas horas, y durante sus vacaciones de invierno, hicieron un match look con el accesorio clásico que no pasa de moda.

En la tranquilidad de la cabaña donde se hospedan, Zaira Nara optó por una combinación cómoda y urbana de remera manga corta, con una manga larga debajo. Además, lo lució con unos pantalones militares, y sus dos trenzas cosidas en el pelo. Malaika y Viggo siguieron sus pasos y optaron también por un look oscuro, y los tres cerraron el atuendo con las bandanas estilo rockeras. Las mismas tenían un diseño también visto en los looks western, y cada uno de los integrantes llevó un color distintivo que remarcaba su personalidad.

El look match de Zaira Nara, Malaika y Viggo Von Plessen

Los seguidores y expertos fashionistas no tardaron en halagar el look y destacar lo mucho que los niños siguen a su mamá al momento de ir por la industria de la moda. Zaira Nara volvió a demostrar que es una de las modelos más influeyentes en las redes sociales, y que cuenta con el apoyo de Malaika y Viggo, los amores de su vida. Además de compartir viajes e importantes eventos, ellos también están unidos por la moda y algunos estilos en común.

A.E