Love story, la serie furor que cuenta uno de los romances más comentados de la historia: dónde verla

Love story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette es uno de los estrenos románticos más exitosos de las últimas semanas. La serie revive la intensa relación entre el hijo del expresidente de Estados Unidos y la ejecutiva de moda, la cual estuvo marcada por la fama, la presión mediática y un destino trágico.

La serie antológica Love Story vuelve a poner el foco en una de las parejas más mediáticas de la historia de Estados Unidos. Basada en el libro de Elizabeth Beller, la ficción retrata la relación entre John F. Kennedy Jr. y la ejecutiva de moda Carolyn Bessette-Kennedy, combinando la historia romántica con el fuerte asedio de la prensa que marcó la vida de ambos.

Creada por Connor Hines y producida ejecutivamente por Ryan Murphy para FX, la misma se encuentra protagonizada por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon. El elenco lo completan Grace Gummer, quien interpreta a Caroline Kennedy, Naomi Watts como Jacqueline Kennedy Onassis y Alessandro Nivola en la piel del diseñador Calvin Klein, entre otros.

Ambientada a comienzos de los años noventa, la serie reconstruye el proceso que llevó a John F. Kennedy Jr. a convertirse, más allá de su herencia política, en una figura emblemática de la cultura. Abogado y editor de la revista George, se acostumbró a vivir bajo una permanente exposición mediática. En este contexto, su vida sentimental también pasó a ser objeto de atención pública, especialmente a partir de su relación con Carolyn Bessette-Kennedy.

La mujer que conquistó su corazón provenía del mundo corporativo de la moda. Su carrera comenzó como asistente de ventas hasta alcanzar un puesto ejecutivo dentro de la firma Calvin Klein. Pese a su perfil bajo y a sus ganas de mantenerse alejada del ambiente político, su relación con John F. Kennedy Jr. la terminó ubicando inevitablemente en el centro de la escena.

Dónde se puede ver Love story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

A lo largo de los nueve episodios que posee esta producción, Love Story recorre el inicio de su vínculo amoroso, el crecimiento de su romance y la manera en que la presión de la prensa influyó en su vida matrimonial. La serie se estrenó en Disney+ en febrero pasado, con capítulos lanzados de manera semanal, y ya se ubica en la lista de grandes éxitos de la plataforma.

Uno de los aspectos más atractivos de este proyecto audiovisual es que, aunque adopta la forma de un drama ficcional con actores y recreaciones, su argumento está inspirado en hechos reales. Tanto es así que aborda desde sus comienzos, sus apariciones en los medios durante años hasta llegar a su trágico final en 1999, cuando ambos murieron en un accidente aéreo.

De esta manera, la serie combina elementos de ficción con acontecimientos históricos para reconstruir una de las historias de amor más icónicas y también más relevantes de los últimos tiempos. En resumen, Love story, la serie furor que cuenta uno de los romances más comentados de la historia, se puede ver en la plataforma Disney+ y promete recrear el matrimonio de Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.