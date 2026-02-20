Las 4 miniseries estreno de Netflix ideales para ver en un solo fin de semana

Las miniseries se consolidaron como el formato perfecto para quienes buscan historias intensas sin comprometerse a largas temporadas. En ese escenario, Netflix renovó su catálogo con producciones recientes que combinan pocos episodios, alto nivel narrativo y tramas que atrapan desde el primer capítulo. Entre estrenos europeos, coreanos y españoles, estas cuatro opciones se posicionan como ideales para maratonear en un fin de semana.

El arte de Sarah: lujo, engaño y ambición

La miniserie coreana El arte de Sarah se mete de lleno en el universo del fraude y la construcción de identidades falsas. La historia sigue a Sarah Kim, una mujer que busca infiltrarse en la élite económica a través de mentiras y manipulaciones. En paralelo, un inspector intenta descubrir quién es realmente. Con ocho episodios, la serie desarrolla un juego constante entre verdad y apariencia, donde el lujo funciona como fachada y motor del conflicto.

El arte de Sarah: estética impecable y misterio en clave coreana que ya es furor.

Niños de plomo: drama real y denuncia

Basada en hechos reales, Niños de plomo reconstruye un caso ocurrido en la Polonia de los años 70, cuando una médica detecta un patrón alarmante de enfermedades en niños expuestos a contaminación industrial. La serie sigue su lucha contra el sistema mientras intenta demostrar que no se trata de casos aislados. Con seis episodios, combina drama médico, tensión política y denuncia social, apoyándose en una historia que durante años permaneció silenciada. Es una de las propuestas más inquietantes del catálogo actual.

Salvador: tensión familiar y radicalización

Entre los estrenos europeos, Salvador propone un drama atravesado por la violencia y los vínculos familiares. La historia sigue a un trabajador de emergencias que descubre que su hija forma parte de un grupo extremista, lo que lo empuja a involucrarse en un mundo peligroso. La serie, estrenada en febrero de 2026, construye un relato de ocho episodios donde la tensión crece a partir del conflicto íntimo y social al mismo tiempo.

Salvador y Unfamiliar: tensión, secretos y giros que te atrapan desde el primer capítulo.

Unfamiliar: thriller psicológico en clave doméstica

Dentro del terreno del suspenso, Unfamiliar se posiciona como una de las apuestas más intrigantes del mes. Con una narrativa centrada en lo cotidiano, la serie desarrolla un clima de extrañeza progresiva donde los vínculos cercanos empiezan a volverse inquietantes. La clave está en lo que no se dice y en cómo la tensión se instala en lo familiar. Con pocos capítulos, funciona como una historia cerrada que se sostiene en el misterio y el desconcierto.

Con propuestas que cruzan lo real, lo psicológico y lo social, estas miniseries de Netflix confirman una tendencia: menos episodios, más intensidad. Cuatro historias distintas, un mismo objetivo: atraparte hasta el final.