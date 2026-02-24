Franco Colapinto sigue dando pasos firmes en su carrera internacional y ahora suma un hito que trasciende las pistas: su debut en Netflix. El piloto argentino será parte de la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive, la exitosa serie documental que muestra el detrás de escena del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y que ya se convirtió en un fenómeno global entre los fanáticos del automovilismo.

Franco Colapinto debuta en Netflix: fecha de estreno y trama de la serie

La nueva temporada, que se estrenará mundialmente el 27 de febrero de 2026, incluirá un episodio dedicado a su llegada al equipo BWT Alpine F1 Team. Allí se verá cómo Franco Colapinto se incorpora a la escudería en reemplazo de Jack Doohan, en un movimiento que generó expectativa dentro del paddock y entre los seguidores argentinos.

Franco Colapinto

Con un acceso sin precedentes, la serie vuelve a meterse en la intimidad de los equipos y pilotos para mostrar cómo se preparan de cara al Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2025. Nuevas alineaciones, cambios estratégicos, salidas de directivos, amistades intensas y rivalidades que se viven a máxima tensión forman parte del combo que promete otra temporada cargada de adrenalina.

En las imágenes que ya comenzaron a circular, incluyendo escenas de la carrera en Imola, se puede ver a Colapinto enfocado, trabajando junto al equipo y viviendo desde adentro la presión de competir en la máxima categoría del automovilismo. En un video compartido por Netflix en redes sociales, el propio piloto expresó su entusiasmo: “Soy Franco Colapinto, piloto de la Fórmula 1. Es genial estar otra vez en la Fórmula 1. Flavio confía mucho en mí, voy a tratar de hacer lo mejor posible”.

La producción está a cargo de Box to Box Films y cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Oscar James Gay-Rees, junto a Paul Martin y Tom Hutchings. Con este debut en una de las series deportivas más vistas del mundo, Franco Colapinto no solo acelera en la pista, sino también en la pantalla. Y para los fanáticos argentinos, será una oportunidad única de verlo como nunca antes: lejos de los flashes del podio y más cerca de la intimidad de su gran sueño en la Fórmula 1.