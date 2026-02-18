Delfina Chaves anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de Máxima, la serie

Máxima Zorreguieta es de las royals más observadas de todos, por ser una influencia fashionista y una reina con una historia de amor de ensueño. Su romance con el rey Guillermo la transformó en la reina de Países Bajos y la inspiración de una de las series más exitosas de HBO. Protagonizada por Delfina Chaves, "Máxima, la serie" vuelve con una nueva temporada y la segunda parte de cómo la familia real se consagró en la actualidad. La emoción de sus fanáticos se traslado a través de la actriz principal, quien no dudó en revelar la fecha de estreno.

Delfina Chaves como Máxima Zorreguieta

¿Cuándo será el estreno de la segunda temporada de Máxima, la serie?

Delfina Chaves representa a la reina Máxima Zorreguieta, en la serie basada en su historia de vida. La actriz trae a la pantalla el romance del rey Guillermo y cómo transformó su vida entera al formar parte de la realeza de Países Bajos. La primera temporada fue un completo éxito y dio pie a la segunda parte de la historia, donde la familia real comenzó a crecer con el esperado casamiento y la llegada de la heredera al trono, Amalia.

Los fanáticos no tardaron en mostrar su emoción cuando la actriz protagonista reveló algunas de la imágenes que ilustraban a la nueva entrega, y estuvieron expectantes a la confirmación de estreno. Finalmente, y a un día del cumpleaños de Chaves, ella decidió compartir nuevamente el trailer y dar a conocer la fecha en la que se podría ver la segunda temporada. "19 de mayo. Fecha de estreno en LATAM", anunció, y la noticia se viralizó en redes sociales.

El tierno detalle que destacó Delfina Chaves al anunciar el estreno

La nueva temporada de la serie de Máxima se involucra aún más en el interior de la familia real, las críticas de la prensa y cómo se va conformando de a poco con la llegada de su primera hija. El romance ya está en su punto más fuerte, y por eso Delfina Chaves decidió celebrar el anuncio con un tierno detalle de la historia. Tras compartir la fecha de estreno, mostró el detrás de escenas del casamiento, donde se lucía el vestido que ella utilizó, en honor al recordado diseño exclusivo de la firma italiana Valentino Garavani. Este gesto no pasó desapercibido para los fanáticos de la realeza y de la moda, quienes recuerdan la boda de Máxima Zorreguieta como una de las más importantes de los últimos tiempos.

El tierno gesto de Delfina Chaves, al anunciar la fecha de estreno

La noticia del estreno de la serie emocionó a las redes sociales, quienes no tardaron en viralizar la fecha en la que se podrá ver la nueva temporada. Delfina Chaves mostró su emoción en sus historias de Instagram, sumándole que su proyecto vería la luz el día de su cumpleaños 30. La actriz es una de las más importantes del último tiempo, por su participación en varias novelas de streaming y por representar a la reina de Países Bajos.

A.E