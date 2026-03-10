Valentina Zenere, Franco Masini, Tatu Glikman y Santiago Achaga arrasan en Prime Video con una serie argentina creada por Sebastián Ortega

Valentina Zenere, Franco Masini, Tatu Glikman y Santiago Achaga se consolidan como protagonistas de una nueva producción argentina que ya arrasa en Prime Video. Bajo la creación de Sebastián Ortega, la serie reúne talento joven y una propuesta que combina drama y romance, con una estética contemporánea que promete captar la atención.

Sebastián Ortega dio vida a “Amor Animal”, la nueva serie que arrasa en Prime Video

Franco Masini y Tatu Glikman en Amor Animal

La ficción se presenta como una de las grandes apuestas de la plataforma y reúne a un elenco joven y talentoso que ya genera expectativa. La filmación combina drama y romance, con un guion que busca retratar vínculos intensos y situaciones que interpelan a los personajes desde lo emocional. La producción, a cargo de Ortega, se destaca por su mirada contemporánea.

En la trama, Kaia, interpretada por Tatiana Glikman, es una artista de trap que vive en las afueras de la ciudad y cuya vida cambia al conocer a Nicolás, personaje de Franco Masini, un joven de clase alta atravesado por una profunda angustia existencial. A pesar de las diferencias, ambos buscan construir un vínculo que se convierte en el eje central de la historia.

Tatu Glikman en Amor Animal

El elenco se completa con Valentina Zenere como Justina, quien aporta un matiz clave en el desarrollo de la trama, y Santiago Achaga como Santos, un personaje que se mueve dentro de las tensiones urbanas y que refuerza el conflicto principal. A ellos se suman Olivia Nuss en el rol de Mika y Toto Rovito como Juan Pablo, quienes enriquecen el entramado de vínculos y emociones de la serie.

La increíble visión de Sebastián Ortega en la producción de “Amor Animal”

El creador de la serie que arrasa en Prime Video, Sebastián Ortega, vuelve a apostar por un proyecto que combina entretenimiento con una narrativa cuidada. Su trayectoria en la industria lo posiciona como uno de los productores más influyentes del país, y “Amor Animal” refuerza esa impronta. La propuesta se suma a la tendencia de producciones argentinas que logran trascender fronteras.

Santiago Achaga en Amor Animal

El primer adelanto del proyecto mostró escenas que reflejan la estética moderna de la filmación, con una fotografía cuidada y una puesta en escena que resalta los vínculos entre los personajes. La producción apuesta por un estilo visual atractivo, que acompaña la intensidad de la trama y refuerza el carácter contemporáneo de la propuesta.

El anuncio del estreno generó gran expectativa entre los usuarios de Primer Video, que celebraron la llegada de una nueva ficción argentina a una plataforma global. La combinación de un elenco joven, una historia atrapante y la producción de Sebastián Ortega posiciona a Amor Animal como uno de los lanzamientos más destacados del año.

Franco Masini en Amor Animal

