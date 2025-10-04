Peaky Blinders es una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Por esta razón, volverá a Netflix con dos nuevas temporadas situadas en 1953 y centradas en la siguiente generación de la familia Shelby. Estas nuevas entregas tendrán a Steven Knight como creador y a Cillian Murphy como productor ejecutivo.

Peaky Blinders 2 llega a Netflix: cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Tras su despedida en la sexta temporada, Peaky Blinders se prepara para regresar con más fuerza en Netflix. La plataforma junto a la BBC anunciaron que la ficción tendrá dos nuevas temporadas, donde se contará sobre los nuevos miembros de los Shelby y sobre el renacimiento de Birmingham tras la devastación sufrida durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Netflix y la BBC buscan conservar el espíritu de la serie original mientras exploran un período de oportunidades y riesgos en una ciudad en constante cambio. Si bien esta nueva producción contará con los estudios responsables de la serie inicial, también tendrá un equipo renovado que buscará elevar la propuesta y atrapar a los suscriptores desde el primer momento.

Su guionista y creador Steven Knight se unirá al nuevo productor ejecutivo Cillian Murphy, quien interpretó a Tommy Shelby y fue una de las figuras principales de la historia, para entregar una continuación cargado de drama y suspenso. Estas dos nuevas temporadas estarán compuestas por 6 episodios de 60 minutos cada una y serán grabados en los estudios Digbeth Loc., en Birmingham.

Según trascendió, la línea temporal de esta secuela seguirá después de la esperada película de Peaky Blinders, que actualmente se encuentra en fase de postproducción. Además, ya se conoce que las próximas series estarán contextualizadas en un momento esencial para la ciudad de Birmingham: en 1953 tras haber sido fuertemente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial.

En una nueva etapa del universo Peaky Blinders de Steven Knight, la carrera por controlar el gran proyecto de reconstrucción de Birmingham se convierte en una intensa lucha. Según la sinopsis oficial, este lugar está lleno de oportunidades sin precedentes pero también de peligros con la familia Shelby como protagonistas.

El elenco que integrará estas nuevas ficciones aún no fue revelado, pero sí se sabe que su autor Steven Knight desea contar la trama de una ciudad que resurge de las ruinas del bombardeo. Por lo tanto, más allá de lo criminal, la serie buscará reflejar los sentimientos de una sociedad en pleno proceso de transformación, enfrentando tanto oportunidades y amenazas al mismo tiempo.

De esta manera, Peaky Blinders 2 llega a Netflix y ya se encuentra en plena fase de producción y por el momento no se sabe cuándo se podrá ver en la exitosa plataforma de streaming, que estará dirigida por el actor Cillian Murphy, quien se puso en la piel de Tommy Shelby en la aclamada serie.