Morena Rial atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida en el penal de Magdalena. La hija de Jorge Rial fue nuevamente detenida el lunes pasado tras incumplir con las medidas que le había impuesto la Justicia bonaerense en la causa en la que está acusada de ser parte de un grupo de delincuentes que robaba bajo la modalidad de escruche.

En medio de su estadía en la cárcel, en El Ejército de la Mañana (Bondi Live) revelaron el nuevo negocio que montó la influencer y para qué estaría utilizando el dinero.

Confirmaron el negocio que tiene Morena Rial en la cárcel y qué hace con ese dinero

Morena Rial se encuentra otra vez detenida por haber violado la excarcelación que le había impuesto la Justicia bonaerense tras quedar en libertad en el mes de marzo. Ahora, alojada en la cárcel de Magdalena, la influencer montó un nuevo negocio para poder recaudar dinero.

El periodista Santiago Riva Roy aseguró que Morena solo recibió comida de su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, mientras estaba alojada en la comisaría de San Isidro. “No le mandaron nada ni su papá ni su hermana. Este domingo es un día de visitas y tampoco van a ir”, contó. Por su parte, Pepe Ochoa mencionó que “Jorge Rial no le va a pagar los honorarios de los abogados de More”, dejando en evidencia la distancia entre la influencer y su familia.

Ante esta situación, Riva Roy dio detalles de la determinación que tomó Morena para poder mantenerse: “Ahora, Morena está tan activa en las redes sociales porque está llamando a empresas para que pongan historias con una promoción especial”. Además, explicó que se comunicó con la persona que le maneja las redes y reveló cuánto cobra por sus publicaciones: “Cada historia de Instagram sale 50.000 pesos”.

Sorprendido por el tarifario, Pepe Ochoa se comprometió a ayudarla: “Yo lo pago. Quiero que ponga ‘el mejor programa de streaming que vi y pido disculpas a Pepe Ochoa por lo que alguna vez dije de él’”.

Mientras atraviesa un momento complejo a nivel personal y judicial, Morena Rial parece decidida a seguir conectada con su faceta mediática. Aunque desde el penal, continúa gestionando su imagen en redes y generando contenido, demostrando que, aun en medio de la adversidad, busca reinventarse y generar ganancias.