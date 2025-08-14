Así fue el apasionado beso entre María Becerra y Valu Zenere en el estreno de "En el barro", la nueva serie de Netflix

María Becerra sorprendió a sus fans al debutar como actriz en En el Barro, el nuevo spin-off de El Marginal disponible en Netflix. La Nena de Argentina interpreta a una reclusa en la temida cárcel de La Quebrada y protagoniza junto a Valentina Zenere, actriz de Élite, una de las escenas más comentadas de la serie.

La escena viral de María Becerra y Valentina Zenere

Representando a una chica de barrio, María encaró a la recién llegada con palabras sin filtro:“¿Así que modelito no? A ver si me pasás un par de contactos que en dos años salgo de acá y quién te dice que me hago la fina y laburo de cheta”.

La respuesta de Zenere, con un tono tenebroso y seductor, encendió las redes: “Sí, seguramente, seguramente podés. Sos muy linda vos”. A lo que Becerra retrucó, sin rodeos: "Ah bueno, tampoco me digas así que a mí me gusta la pija pero acá dentro me enamoro si me hablás así”.

El momento hizo recordar a los fans el beso apasionado que ambas compartieron en el tráiler oficial, convirtiendo la escena en viral en X (ex Twitter) y generando múltiples memes y comentarios sobre la química entre las actrices.

De qué trata En el Barro de Netfilx

La serie sigue a cinco mujeres presas que, tras un accidente mortal durante un traslado, caen a un río y reciben el apodo de “Las embarradas”. Intentan pasar desapercibidas al llegar a la cárcel, pero la corrupción, las luchas de poder y el pasado de una de ellas las obligarán a ponerse en riesgo, fortaleciendo su vínculo.

Con escenas intensas, dramatismo y un elenco liderado por Valentina Zenere, Ana Garibaldi y el debut actoral de María Becerra, En el Barro ya se perfila como uno de los estrenos más comentados de Netflix en 2025.

AM