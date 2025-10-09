Se acerca Halloween y Netflix no dudó en estrenar su nueva serie documental de terror. Verdaderamente aterrador es la nueva apuesta de la plataforma y ya causa furor por la combinación de relatos paranormales reales con recreaciones de alto impacto visual. Una ficción que promete alterar hasta a los menos asustadizos y que se posiciona como el nuevo éxito en este género.

Tiene 5 capítulos y es la serie documental más esperada: de qué trata Verdaderamente aterrador, el éxito de Netflix

Octubre es, sin dudas, el mes de las series y películas de terror. Por esta razón, llegó a Netflix un formato distinto para contar relatos que harán estremecer y dar mucho miedo: un documental llamado Verdaderamente aterrador. Para quienes son fanáticos de ver imágenes que asustan, este título que lleva la firma del reconocido cineasta James Wan como productor ejecutivo es ideal.

Esta docuserie, que ya se posiciona como una de las favoritas de la plataforma de streaming, incluye dos historias centrales: “Eerie Hall” y “Esta casa me asesinó”. Ambas exploran experiencias de personas que fueron testigos de convivir con fenómenos paranormales en sus propios hogares que pusieron en riesgo sus vidas.

La primera se desarrolla a lo largo de tres episodios bajo la dirección de Neil Rawles, mientras que la segunda posee dos episodios dirigidos por Luke Watson. En total, la serie suma cinco capítulos, todos producidos por RAW (All3Media) y Atomic Monster, que atrapan desde el primer momento y dejan sin aliento al final de cada episodio.

Además, el documental Verdaderamente aterrador propone investigar el terreno de lo sobrenatural. En su sinopsis, Netflix explica que “a través de entrevistas y representaciones inmersivas, esta escalofriante serie detalla encuentros paranormales desde la perspectiva de quienes los vivieron”.

Este largometraje cuenta con los protagonistas que sufrieron estas experiencias pero además hay actores como Wyatt Dorion (en el papel de Chris DiCesare) y Liz Rockwell Chartrand (como Maude) que recrean los momentos más intensos de las historias para adentrar al espectador en la atmósfera aterradora e inquietante. Este elemento garantiza una producción que, aunque se apoya en hechos reales, lo vuelve más cinematográfico y envolvente, una característica del cineasta James Wan, conocido por películas como “El conjuro”, “Insidious” y “Maligno”.

En resumen, tiene 5 capítulos y es la serie documental más esperada: Verdaderamente aterrador, el éxito de Netflix, alterna entre los testimonios directos y las dramatizaciones sobre la convivencia con fenómenos paranormales. Desde su estreno, el pasado 7 de octubre, se convirtió en la opción perfecta para quienes buscan ver algo distinto dentro del género, donde la línea entre la realidad y ficción se equilibran gracias a la participación de los propios protagonistas y las puestas en escena.