Marta Fort es cada vez más relevante en los medios debido a su impacto en las redes sociales. Además, la hija de Ricardo Fort heredó el cariño del público y sus apariciones en la pantalla chica no pasan desapercibidas. Precisamente, su paso por La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) llamó la atención, ya que le tocó opinar sobre los looks que lucieron la China Suárez y Mauro Icardi en España. La joven, fiel a su estilo, no dudó en comentar con total sinceridad qué pensaba sobre las prendas que eligieron la actriz y el futbolista.

La opinión sincera de Marta Fort al analizar los looks de la China Suárez y Mauro Icardi en España

La China Suárez y Mauro Icardi viven su nueva historia de amor en Turquía. Sin embargo, en las últimas horas, la pareja hizo las valijas y voló rumbo a España, aprovechando el receso de los torneos deportivos por la fecha FIFA, para sumar una nueva experiencia y seguir presumiendo su amor. De hecho, la actriz y el jugador no tardaron en subir foto juntos en las redes sociales, donde se los ve recorriendo las calles de Madrid con looks del street style, donde combinaron la tonalidad blanca con el clásico azul del denim.

Como era de esperarse en La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) pasaron las imágenes y le preguntaron a Marta Fort, quien estaba como invitada del ciclo, qué opinaba sobre los outfits que escogieron la China Suárez y Mauro Icardi. A lo que la joven con total sinceridad respondió: "Me gusta. Se visten bastante básico los dos". Acto seguido, la hija de Ricardo Fort, quien se posiciona como una nueva referente de estilo en las redes, aclaró: "No se visten mal".

La China Suárez y Mauro Icardi en Madrid

Mirando atenta la pantalla donde mostraban las postales de las vestimentas que lucieron en su paseo por la ciudad española, Marta Fort insistió diciendo que "no se visten mal" pero después fue contundente al decir que "se visten igual que cualquier persona un día normal". Así, la influencer dejó en claro que la pareja no innova a la hora de vestirse y que se inclinan por prendas básicas como las remeras blancas y los pantalones de jeans que eligieron en esta ocasión.

Luego, Marta Fort lanzó sincera sobre el estilo urbano y canchero de Mauro Icardi: "Yo creo que él es más de look futbolista". Este comentario le dio pie al Pollo Álvarez, conductor del programa, para consultarle si a ella le escriben futbolistas por Instagram. A lo que la modelo esquivó la pregunta aclarando sobre su situación sentimental y sus gustos: "Yo no estoy en pareja pero los futbolistas no son mi palo".

Su análisis no pasó desapercibido ya que la China Suárez y Mauro Icardi se encuentran en el ojo de la tormenta debido a este viaje a Europa. Por un lado, el deportista generó enojo y molestias en los hinchas del Galatasaray por irse de Estambul en medio de las competencias y a poco tiempo de volver al club tras su lesión. Por el otro, trascendió que la actriz habría dejado a sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, en su nueva casa para disfrutar de una nueva escapada romántica con su actual pareja. Esta versión generó repudio y fuertes críticas hacia la joven, quien hace tiempo recibe duros cuestionamientos por su maternidad.

De esta manera, Marta Fort se sinceró y lanzó un comentario sin filtro por los looks que presumieron la China Suárez y Mauro Icardi en su estadía en España, donde se mostraron felices y súper enamorados a través de las publicaciones que hicieron en sus redes sociales.