Juana Viale y Ámbar de Benedictis: belleza, complicidad y legado en la nueva campaña de Juleriaque por el Día de la Madre

Antonella Occhipinti

Ser mamá es legado, es complicidad, es transmitir y compartir. Este Día de la Madre, Juleriaque, la cadena de perfumerías más grande de Argentina, celebra ese lazo único con “Celebrating MOM”, una campaña que tiene como protagonistas a Juana Viale y su hija Ámbar de Benedictis, quienes por primera vez posan juntas para una marca.

Por primera vez, madre e hija protagonizan juntas una campaña que celebra la fuerza de los vínculos que trascienden generaciones, con Juana y Ámbar como el reflejo perfecto de una celebración que une belleza, estilo y emoción.

Juana Viale y su hija Ámbar.

La campaña pone en el centro la idea de que cada madre deja una huella en su hija: un estilo, un gesto, un recuerdo que se convierte en parte de su identidad, una huella que también se expresa en sus fragancias favoritas. Juana y Ámbar encarnan esa continuidad generacional con frescura y autenticidad, mostrando cómo la belleza también es un legado que trasciende modas y acompaña cada etapa de la vida.

Con imágenes que transmiten cercanía y complicidad, Celebrating MOM celebra el vínculo más profundo y convierte a esta fecha en una ocasión para honrar a todas las mamás con un regalo único.

Promociones y beneficios Juleriaque para este Día de la Madre

Durante octubre, Juleriaque invita a vivir una experiencia especial con beneficios pensados para sorprender a mamá:

Descuentos especiales : hasta 50% off en productos seleccionados.

Financiación : 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas.

Beneficios exclusivos : 9 cuotas con Santander y 12 cuotas con American Express.

Experiencias sensoriales en tienda

La campaña también se celebrará con eventos especiales en puntos de venta icónicos:

15 de octubre: encuentro exclusivo en Alcorta Shopping, en una jornada que combina lujo, fragancias y experiencias únicas para anticipar el regalo perfecto y vivir de cerca el espíritu de “Celebrating MOM”.

Con más de 40 años de historia y 50 puntos de venta en todo el país, Juleriaque se consolida como la cadena de perfumerías líder en Argentina en fragancias y belleza de lujo. Su propuesta combina exclusividad, innovación y experiencias que trascienden la compra, convirtiéndose en el destino número uno para quienes buscan celebrar la belleza en cada detalle.

Descubrí todas las fragancias ideales para regalar en el Día de la Madre en la tienda oficial de Juleriaque o seguí sus novedades en @perfumeriasjuleriaque