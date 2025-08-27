Leo Saleh: lujo, nieve y una escapada soñada a uno de los lugares más exclusivos de Argentina

Entre montañas, nieve y paisajes de ensueño, Leo Saleh, conductor de City Tour por Caras TV e influencer, disfrutó de unos días de desconexión y elegancia en Villa La Angostura y Bariloche. Allí recargó energías para los próximos desafíos de su carrera y sus desfiles Fashion Sunset, combinando naturaleza, lujo y experiencias únicas en la Patagonia Argentina.

Leonel Saleh inició su viaje al sur de Argentina con su lugar favorito antes de despegar: Amae Lounge, la sala VIP con presencia en los principales aeropuertos y destinos del mundo. Ofrece un espacio sofisticado para descansar, disfrutar de servicios premium y comenzar cada viaje con el lujo y la exclusividad que caracterizan sus experiencias. Desde allí, la travesía hacia la Patagonia prometía lujo, naturaleza y experiencias inolvidables.

Su primera parada fue San Carlos de Bariloche, donde se alojó en el elegante Sheraton Hotel, el punto de partida ideal para descubrir la ciudad con estilo. Durante el viaje, Leo también estuvo grabando contenido para la temporada 10 de City Tour, su programa en Caras TV , que se emite de lunes a viernes a las 16 hs, mostrando los rincones más exclusivos y sorprendentes de cada destino con su mirada característica, conectando el glamour con la autenticidad del viaje.

Entre paisajes de ensueño y arquitectura alpina, vivió momentos únicos en el emblemático Llao Llao Hotel, disfrutando de su famoso té buffet, un ritual que combina tradición, gastronomía y vistas panorámicas incomparables. Leo fue invitado por el hotel para vivir la experiencia y disfrutar de su lujo entre paisajes y lujo.

Para recorrer cada rincón con total comodidad, Leo Saleh eligió a Hertz Argentina, que lo acompañó con un auto durante sus aventuras en el sur. Su escapada se define como una combinación perfecta de lujo, naturaleza y emociones únicas, una experiencia que solo la Patagonia puede ofrecer.

Luego, Leo se trasladó a Villa La Angostura, donde el lujo alcanzó su máxima expresión en El Faro Boutique Hotel, frente al imponente Nahuel Huapi. Desde allí, Leo mostró en su cuenta con más de 1 millón de seguidores, cada amanecer, atardecer, y su suite, todo fue un espectáculo de montañas y aguas cristalinas, mientras la tranquilidad del entorno ofrecía el descanso perfecto. Leo visitó los lugares más exclusivos, de la mano de Ojos de Tigre Agency, que fue clave en la producción del material.

Uno de los momentos más memorables del viaje de Leonel Saleh fue la jornada en el Cerro Bayo, el rincón más encantador de Villa La Angostura. Desde temprano, el paisaje de montañas cubiertas de nieve y bosques milenarios lo recibió como un escenario de película, donde cada vista parecía pintada por la naturaleza.

Entre una pausa y otra, Leonel disfrutó de los espacios de relax y miradores estratégicamente ubicados, donde la nieve y los bosques se funden en un espectáculo visual único. La jornada se coronó con una parada en la parrilla emblemática del cerro, donde los sabores típicos patagónicos y el calor del fuego hicieron que la experiencia gastronómica se convirtiera en otra protagonista del viaje.

Villa La Angostura se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de influencers y celebrities, por su combinación de privacidad, naturaleza y lujo exclusivo, perfecto para desconectarse y disfrutar de experiencias únicas.

Leo aprovechó para disfrutar junto a su familia del destino. Más que un destino, este viaje al sur fue una oportunidad para recargar energías e inspiración. Energías que Leo ya proyecta en lo que viene: la nueva temporada de sus desfiles Fashion Sunset, un concepto que ya brilló y ahora se viene sus nuevas ediciones en Buenos Aires, Salta, Rosario y Punta del Este, y que está produciendo también una edición especial en Miami, consolidándose como una plataforma de moda y lifestyle con sello internacional.