Christopher Mark: el empresario visionario que transforma sueños en proyectos de vida

Desde pequeño, Christopher Mark parecía estar destinado a dejar huella en el mundo. Criado en el seno de una familia distinguida, el joven Chris heredó no solo una mente privilegiada, sino también un espíritu inquebrantable. Su padre, un genio con memoria fotográfica, lo inspiró en su camino.

Chris, en su niñez ya planeaba diferentes empresas en su memoria para luego concretarlas. Logró construir diferentes proyectos en sus inicios como por ejemplo: una imprenta, a la vez fundía y pintaba soldados de juguete. Desde temprana edad dirigía una empresa de jardinería y pintura, y era distribuidor de televisores, estéreos y hasta cigarrillos, mientras administraba una granja que abastecía de carne a hospitales. “Vendía mis figuritas en resorts de lujo y, me iba ganando la vida recuerda con una sonrisa”.

Su talento lo llevó a convertirse en un empresario destacado. Pero su genio no se detuvo allí. Christopher expandió sus negocios al comercio internacional.

Su amor por los animales fue siempre el complemento perfecto a su carrera. Desde niño, rescataba a criaturas heridas; más tarde, su santuario personal se convirtió en el hogar de camellos, entre otros.

Visionario incansable, hoy, sigue pensando en proyectos en el área de construcción pero muy distintos a lo hoy se ve “dónde está enfocando su vida”: “No es un simple proyecto, es un sueño que pensé durante mucho tiempo y para que pueda durar muchos años”.

“Quiero Sostener una vida sana, el amor por el crear, la alegría, la paz, unión, disciplina y la innovación por generaciones”.

“Para mí, inventar es instintivo”, confiesa. “Si algo no existe, lo imagino y luego lo fabrico”. Su mente, que combina ingeniería, creatividad, arte, logística y compasión, ha sido descrita como un diferencial único: su profundo compromiso humanitario y su amor inagotable como “Padre de Christina Mark” lo lleva a estar conectado con Dios de una manera profunda. “Creyente de que Dios me va guiando en cada paso que doy cada día en todas las áreas de mi vida”.

En palabras de Mark, su propósito nunca ha sido el poder, ni la fama, sino algo mucho más grande: la supervivencia y el florecimiento de la humanidad. Un arquitecto de futuro que, desde la infancia, aprendió a soñar en grande y hoy diseña un mundo donde la naturaleza, la tecnología y las personas puedan prosperar juntas, de forma sostenible y eterna.

Actualmente sigue en el mundo de los negocios pero también le apasiona el arte de la moda, y los medios de comunicación donde forma parte a nivel laboral y logra destacarse.