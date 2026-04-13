Después del sol: el método integral que recomiendan dermatólogos para recuperar la piel

¿Cuáles son los daños más frecuentes que deja la exposición solar y por qué es importante tratar la piel en esta etapa?

Después del verano, la piel evidencia el impacto acumulado de la radiación ultravioleta. En casos de exposición excesiva, se produce daño agudo como quemaduras, seguido de bronceado —que es una respuesta defensiva del organismo—, deshidratación y oscurecimiento. Cuando este proceso se repite, aparecen signos de fotoenvejecimiento, cada vez más frecuentes en la práctica clínica.

Entre los daños más habituales se encuentran la hiperpigmentación (manchas solares o melasma), pérdida de elasticidad, engrosamiento de la textura, poros dilatados, disminución de la luminosidad y telangiectasias (vasos visibles). A nivel biológico, esto responde al estrés oxidativo, la degradación del colágeno y la elastina y la alteración de la barrera cutánea. En casos de daño acumulativo, incluso pueden desarrollarse lesiones precancerosas o cancerosas, lo que refuerza la importancia de un tratamiento oportuno.

¿Qué tratamientos son más adecuados después del verano y qué beneficios aportan?

Los peelings deben ser progresivos y adaptados a cada tipo de piel, comenzando por opciones superficiales como mandélico, láctico o glicólico en bajas concentraciones. Estos permiten mejorar la textura, la luminosidad y tratar manchas sin generar irritación.

Para potenciar resultados, pueden combinarse con plasma rico en plaquetas (PRP), que estimula la regeneración celular, o con mesoterapia, ajustando activos según cada necesidad: ácido hialurónico para hidratación, despigmentantes para manchas o bioestimuladores en pieles envejecidas.

También se destacan los skinboosters (ácido hialurónico no reticulado) para mejorar la calidad cutánea y, más recientemente, los exosomas, una de las terapias más innovadoras a nivel internacional. A nivel tecnológico, tratamientos como luz pulsada intensa (IPL), láser de CO₂ fraccionado, Picolaser y LaserLumiia permiten abordar el daño en profundidad, logrando una recuperación integral de la piel y previniendo el fotoenvejecimiento

¿Qué rol cumple la nutrición y la medicina ortomolecular en la salud de la piel?

La piel refleja el estado interno del organismo. Su salud depende no solo de tratamientos externos, sino también del equilibrio nutricional, metabólico y hormonal. Un adecuado aporte de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes resulta fundamental para sostener la regeneración celular y la producción de colágeno y elastina.

La medicina ortomolecular complementa este enfoque mediante suplementación personalizada, optimizando los procesos celulares. Esto puede implementarse a través de la alimentación, suplementos orales, aplicaciones intramusculares (vacunas antiage) o terapias endovenosas (drips), según evaluación médica. La clave está en adaptar cada estrategia a las necesidades individuales del paciente.

¿Qué nutrientes son clave tras una exposición solar intensa?

Es fundamental incorporar antioxidantes como vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, niacinamida, resveratrol y glutatión, que ayudan a neutralizar radicales libres. Los carotenoides (como betacaroteno o astaxantina) aportan fotoprotección interna.

Asimismo, los ácidos grasos esenciales (omega-3) mejoran la hidratación y reducen la inflamación, mientras que aminoácidos y colágeno hidrolizado favorecen la reparación dérmica. Minerales como zinc y selenio también cumplen un rol clave. La indicación debe ser siempre personalizada.

¿Por qué es importante un enfoque integral en los tratamientos?

Los mejores resultados se obtienen a partir de un abordaje combinado. Factores como el descanso adecuado, la reducción del estrés y la disminución del consumo de alcohol, cafeína y tabaco impactan directamente en la calidad de la piel.

Integrar hábitos saludables con tratamientos dermatológicos y acompañamiento nutricional permite optimizar la regeneración celular y lograr resultados más duraderos, con una piel más saludable y resistente.

¿Cuáles son las tres recomendaciones clave para el cuidado diario post verano?

El cuidado de la piel tras la exposición solar no responde a soluciones aisladas, sino a una mirada integral que combina hábitos, rutina cosmética y tratamientos específicos.

En ese sentido, el primer paso es sostener un estilo de vida saludable. Una alimentación equilibrada, rica en antioxidantes y nutrientes esenciales, junto con una correcta hidratación, un descanso reparador y la gestión del estrés, impactan de manera directa en la capacidad de la piel para regenerarse. Este enfoque no solo ayuda a reparar el daño solar, sino que también fortalece la estructura cutánea desde adentro.

A nivel externo, la constancia en la rutina de cuidado resulta determinante. La limpieza diaria, adecuada al tipo de piel, permite eliminar impurezas y preparar el tejido para recibir activos específicos. La hidratación, por su parte, contribuye a restaurar la barrera cutánea, mientras que el uso de principios activos renovadores durante la noche favorece la regeneración celular. En paralelo, la protección solar diaria —incluso fuera de los meses de mayor exposición— se posiciona como un pilar indispensable para prevenir manchas, fotoenvejecimiento y daños acumulativos.

Como complemento, la medicina estética ofrece herramientas eficaces para abordar el fotodaño en profundidad. Existen terapias lumínicas que estimulan los mecanismos de reparación en capas más profundas, así como procedimientos que actúan en distintos niveles de la piel. Los peelings superficiales promueven la renovación de la epidermis, mientras que los más profundos trabajan sobre la dermis, mejorando textura y tono. A su vez, tratamientos bioestimuladores como la mesoterapia, los exosomas, los skinboosters y el PRP aportan hidratación, luminosidad y vitalidad, favoreciendo una mejora progresiva en la calidad cutánea.

Desde una perspectiva global, la combinación de estos tres pilares permite no solo revertir los signos visibles del daño solar, sino también optimizar la salud de la piel y prevenir alteraciones a largo plazo, consolidando un abordaje eficaz y sostenido en el tiempo.



Dra Carolina Vincenti

Médica especialista universitaria en Dermatología (UBA)

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