Adiós a las mesas de madera pesada: Guillermo Francella impone la tendencia del vidrio curvo en su habitación

A mediados de marzo, Guillermo Francella estuvo como invitado al programa de streaming Nadie Dice Nada (Luzzu TV). Allí, el célebre actor abordó algunos tópicos de su vida y de la convivencia con Mono, el perro de su hija Yoyi. Sin embargo, en las imágenes que brindó, su casa llamó poderosamente la atención de la audiencia; en especial, su habitación, donde una mesa de vidrio curvo se robó todos los halagos.

Guillermo Francella apuesta por una tendencia en alza en este 2026

Durante el recorrido del video, Guillermo Francella dejó entrever su habitación, un ambiente amplio y moderno que transmite una estética minimalista y sofisticada. El espacio se caracteriza por un techo con luces empotradas y una iluminación indirecta perimetral que recorre uno de los bordes, generando un clima cálido y elegante. En la pared se compone por un equipo de aire acondicionado, una rejilla de ventilación y dos cuadros cuadrados con imágenes abstractas, integrados al diseño sin romper la armonía visual del lugar.

Guillermo Francella | Instagram

En el centro del ambiente se alcanza a distinguir una cama de gran tamaño, con sábanas en tonos claros que refuerzan la sensación de amplitud. A un costado, se observa un sillón amplio y cómodo, aportando funcionalidad al dormitorio. Pero, sin dudas, el elemento que más llamó la atención fue la mesa de vidrio curvo ubicada dentro del dormitorio. Este mueble se destaca por su diseño contemporáneo y su estructura transparente, que rompe con las tradicionales mesas pesadas de madera. El vidrio curvado aporta un guiño deco liviano y elegante, permitiendo que la luz circule libremente y evitando que el ambiente se vea recargado.

Otro detalle que se distingue en la imagen capturada es la presencia de un piso de parquet laminado en color madera claro, aportando textura y diversos materiales que conforman una habitación pensada para un descanso integral. En otras palabras, la combinación de estos elementos refleja una tendencia actual en diseño interior: priorizar la funcionalidad sin resignar estética.

Habitación de Guillermo Francella | Captura Luzzu TV

La mesa de vidrio curvo que se robó todas las miradas

La elección de Guillermo Francella por aportar a una mesa de vidrio curvo como material protagonista parece alinearse con esta búsqueda de ambientes más luminosos, livianos y visualmente ordenados. Este mueble, en particular, parece responder a una tendencia creciente en materia de decoración: reemplazar mobiliarios voluminosos por piezas más livianas, con texturas y súper delicadas. Este tipo de diseño no solo aporta elegancia, sino que también permite que la luz circule libremente por el ambiente, generando un efecto glam y chic que muchos buscan replicar en sus hogares.

De esta manera, lo que comenzó como un video casual para mostrar a Mono, el perrito de su hija Yoyi, terminó despertando curiosidad por el estilo de vida y el gusto decorativo de Guillermo Francella. Por tal motivo, el célebre actor volvió a captar la atención del público, esta vez desde un costado inesperado: el de su habitación, donde cada detalle demuestra una apuesta clara por la sofisticación y el confort.

NB