Así es “Icónica”, la colección otoño-invierno de Armesto inspirada en el estilo neoyorquino

Antonella Occhipinti

En un desfile íntimo y cuidadosamente curado en su showroom, Armesto presentó ICÓNICA, su nueva colección otoño-invierno, una propuesta que condensa glamour urbano, sofisticación y una mirada contemporánea sobre la mujer real.

Inspirada en la estética neoyorquina de los años 90 —con guiños a as primeras temporadas de Sex and the City— la colección reinterpreta ese universo desde una sensibilidad actual, donde la moda deja de ser un artificio para convertirse en un lenguaje personal.

Emilia Attias y Sofía Zámolo en el desfile Armesto.

Más que una colección, ICÓNICA es una actitud.

El encuentro reunió a figuras del mundo de la moda y el entretenimiento que acompañaron la presentación en un clima cercano y elegante. Entre ellas, Emilia Attias, Sofía Zámolo, Paula Lamarque, Chloe Bello y Gege Neumann —junto a su hija Elena—, quienes se sumergieron en la propuesta de la diseñadora.

La colección otoño-invierno de Armesto donde la actitud es protagonista

Armesto propone una mujer definida por su actitud. "Es una mujer que se mueve, que decide, que se expresa a través de lo que elige ponerse”, comparte la diseñadora.

Mirta Armesto durante la presentación de “Icónica”.

Esa mirada se traduce en un guardarropa versátil, donde cada prenda dialoga con otra, permitiendo múltiples combinaciones y acompañando distintos momentos del día. “Nuestras colecciones están pensadas como un universo. Todo convive, todo se combina, todo tiene sentido en conjunto”, agrega.





Colores y texturas: las tendencias del invierno en la colección “Icónica”

Uno de los grandes protagonistas de ICÓNICA es el trabajo textil. La colección eleva materiales clásicos a través de procesos innovadores. “Las texturas son las que transforman realmente una colección. Son las que le dan profundidad, carácter y emoción a cada look”, explica Armesto.

El denim intervenido —tratado para revelar una superficie que remite a la gamuza— se convierte en una pieza clave que sintetiza el espíritu de la propuesta.

La colección se mueve entre tonos profundos y elegantes: chocolate, azul denim, negro y matices burgundy que aportan riqueza visual.Armesto comenta: “No busco una paleta rígida; prefiero que el color se construya, que dialogue y acompañe el movimiento de la mujer”,

Tapados, denim y encaje: las prendas clave del invierno 2026

Entre las piezas esenciales se destacan:

Tapados largos de lana, de silueta envolvente.

Denim en versiones renovadas como el barrel balloon.

Remeras de encaje que aportan sensualidad.

Sastrería versátil que se adapta del día a la noche.

Una emoción con referencia icónica

Al ver la colección terminada, la diseñadora reconoció una conexión inmediata con su inspiración:

“Cuando la vi completa, sentí ese espíritu de las primeras épocas de Sex and the City. Ese glamour auténtico, esa libertad de vestirse para una misma”, revela.

ICÓNICA no busca imponer tendencia. Propone algo más profundo: una forma de habitar la moda.