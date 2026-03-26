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Así es “Icónica”, la colección otoño-invierno de Armesto inspirada en el estilo neoyorquino

Armesto presentó su colección otoño-invierno, “Icónica”, en un desfile íntimo en su showroom, con una propuesta que combina glamour urbano, texturas innovadoras y versatilidad.

Otoño- verano Armesto 2026
Armesto presentó la colección Otoño-Verano en un desfile íntimo. | CARAS
Antonella Occhipinti

En un desfile íntimo y cuidadosamente curado en su showroom, Armesto presentó ICÓNICA, su nueva colección otoño-invierno, una propuesta que condensa glamour urbano, sofisticación y una mirada contemporánea sobre la mujer real.

Inspirada en la estética neoyorquina de los años 90 —con guiños a as primeras temporadas de Sex and the City— la colección reinterpreta ese universo desde una sensibilidad actual, donde la moda deja de ser un artificio para convertirse en un lenguaje personal.

Otoño- verano Armesto 2026
Emilia Attias y Sofía Zámolo en el desfile  Armesto.

Más que una colección, ICÓNICA es una actitud.

El encuentro reunió a figuras del mundo de la moda y el entretenimiento que acompañaron la presentación en un clima cercano y elegante. Entre ellas, Emilia Attias, Sofía Zámolo, Paula Lamarque, Chloe Bello y Gege Neumann —junto a su hija Elena—, quienes se sumergieron en la propuesta de la diseñadora.

Otoño- verano Armesto 2026

La colección otoño-invierno de Armesto donde la actitud es protagonista

 Armesto propone una mujer definida por su actitud.  "Es una mujer que se mueve, que decide, que se expresa a través de lo que elige ponerse”, comparte la diseñadora.

Otoño- verano Armesto 2026
Mirta Armesto durante la presentación de “Icónica”.

Esa mirada se traduce en un guardarropa versátil, donde cada prenda dialoga con otra, permitiendo múltiples combinaciones y acompañando distintos momentos del día. “Nuestras colecciones están pensadas como un universo. Todo convive, todo se combina, todo tiene sentido en conjunto”, agrega.


 

Otoño- verano Armesto 2026

Colores y texturas: las tendencias del invierno en la colección “Icónica”

Uno de los grandes protagonistas de ICÓNICA es el trabajo textil. La colección eleva materiales clásicos a través de procesos innovadores. “Las texturas son las que transforman realmente una colección. Son las que le dan profundidad, carácter y emoción a cada look”, explica Armesto.

El denim intervenido —tratado para revelar una superficie que remite a la gamuza— se convierte en una pieza clave que sintetiza el espíritu de la propuesta.

Otoño- verano Armesto 2026

La colección se mueve entre tonos profundos y elegantes: chocolate, azul denim, negro y matices burgundy que aportan riqueza visual.Armesto comenta: “No busco una paleta rígida; prefiero que el color se construya, que dialogue y acompañe el movimiento de la mujer”,

Otoño- verano Armesto 2026

Tapados, denim y encaje: las prendas clave del invierno 2026

Entre las piezas esenciales se destacan:

  • Tapados largos de lana, de silueta envolvente.
  • Denim en versiones renovadas como el barrel balloon.
  • Remeras de encaje que aportan sensualidad.
  • Sastrería versátil que se adapta del día a la noche.

Otoño- verano Armesto 2026

 

Una emoción con referencia icónica

Al ver la colección terminada, la diseñadora reconoció una conexión inmediata con su inspiración:

“Cuando la vi completa, sentí ese espíritu de las primeras épocas de Sex and the City. Ese glamour auténtico, esa libertad de vestirse para una misma”, revela.

ICÓNICA no busca imponer tendencia. Propone algo más profundo: una forma de habitar la moda.

 

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