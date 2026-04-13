AYB Estética Integral: vanguardia médica, excelencia y una experiencia pensada en cada detalle

En un contexto donde la medicina estética evoluciona constantemente, AYB Estética Integral se posiciona como un centro de referencia, combinando tecnología de vanguardia, excelencia médica y una experiencia profundamente personalizada.

Fundado por las doctoras Rocío Barreiro y Silvina Aranda, especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora, AYB nace con una visión clara: crear un espacio donde la medicina estética sea tan profesional como humana.

Formadas en Argentina —la Dra. Rocío Barreiro en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Dra. Silvina Aranda en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)— ambas realizaron su residencia en cirugía general y luego en cirugía plástica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compartiendo no solo su formación, sino también una forma de trabajo basada en la excelencia, la actualización constante y el compromiso con cada paciente.

“Creamos AYB pensando en el lugar que nos gustaría encontrar como pacientes: un espacio donde te escuchen, te cuiden y te acompañen en cada paso.” —Dra. Rocío Barreiro

En su práctica dentro de la cirugía plástica, se especializan en modelado corporal y rejuvenecimiento facial, combinando cirugía, procedimientos mínimamente invasivos y tecnología avanzada para lograr resultados naturales y armónicos.

El centro cuenta además con un equipo interdisciplinario de excelencia, integrado por profesionales médicos en distintas áreas como medicina estética, medicina capilar, ginecología estética y uroginecología, medicina funcional y ortomolecular, junto con cosmiatría especializada. Este trabajo en conjunto permite abordar al paciente de manera integral, con una mirada completa y coordinada.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

AYB incorpora equipamiento de última generación, aplicado de forma personalizada:

• Láser CO₂ fraccionado: para rejuvenecimiento facial, tratamiento de cicatrices y también aplicaciones ginecológicas funcionales.

• Radiofrecuencia con microagujas (Frax): mejora la calidad de la piel, estimula colágeno y genera efecto tensor progresivo.

• Tecnología Renuvion: utilizada en procedimientos mínimamente invasivos para tratar la flacidez y lograr tensado cutáneo en rostro y cuerpo.

• Otras tecnologías de remodelación corporal y rejuvenecimiento facial, combinadas estratégicamente según cada caso.

Todos los tratamientos se realizan bajo criterios médicos, con respaldo científico y estándares de máxima calidad.

LA EXPERIENCIA AYB

El verdadero diferencial de AYB está en la experiencia.

Desde el primer contacto, el paciente recibe asesoramiento claro y cercano, con un equipo que acompaña y organiza cada paso.

Al llegar, el espacio transmite calma, cuidado y detalle. Cada persona es recibida por su nombre, en un entorno cálido, pensado para que se sienta cómoda y contenida.

La consulta es integral: no se trata solo de una zona, sino de entender al paciente en su totalidad. Se evalúa de manera médica completa, combinando estética y salud, con una comunicación constante entre profesionales.

Cada tratamiento se explica en detalle, con indicaciones claras y protocolos definidos, asegurando seguridad, resultados y tranquilidad en todo el proceso.

El centro cuenta además con protocolos específicos de recuperación rápida y manejo del dolor, desarrollados junto a su equipo de anestesiología, que permiten transitar los procedimientos con mayor confort y una pronta vuelta a la rutina.

Como parte de este enfoque, la Dra. Rocío Barreiro lleva adelante el protocolo AB Elevated Care, integrando medicina funcional y ortomolecular para preparar, acompañar y potenciar los resultados de cada paciente.

El acompañamiento continúa después de cada tratamiento, con controles, seguimiento personalizado y contacto permanente.

“No trabajamos sobre cuerpos: acompañamos procesos, con una mirada médica, pero también humana.” —Dra. Silvina Aranda

En AYB, cada detalle importa.

Cada paciente es único. Y cada experiencia está pensada para que se sienta acompañado en todo momento. “Cuando la medicina se combina con la calidez, la experiencia cambia por completo.”

@aybesteticaintegral

@drasilvinaaranda

@drarociobarreiro