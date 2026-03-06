Doohdrive lanza la primera red de pantallas digitales en taxis de Buenos Aires y apuesta a transformar la publicidad exterior

La Ciudad de Buenos Aires fue escenario del lanzamiento de una nueva propuesta para el mercado publicitario. En el Parque de Innovación, en el barrio porteño de Núñez, la empresa Doohdrive presentó oficialmente su red de pantallas digitales instaladas en taxis, una iniciativa que busca incorporar tecnología al ecosistema de la publicidad exterior. El proyecto se inscribe dentro del crecimiento del modelo de Digital Out Of Home.

El evento reunió a un importante número de invitados del sector e incluyó la exhibición de los vehículos que comenzarán a circular con este formato, además de un espacio de networking para anunciantes, agencias y actores del ecosistema publicitario.

Publicidad digital en taxis: cómo funciona el nuevo modelo DOOH

En el marco de un acuerdo entre Perfil y Doohdrive, el director de la empresa, Sergio Ballarini, dialogó en una entrevista sobre el origen del proyecto, los desafíos para su implementación y las expectativas de crecimiento.

“La referencia que tenemos de este tipo de publicidad móvil es Nueva York. Las principales ciudades ya utilizan este tipo de dispositivo publicitario y ahí fue donde nos inspiramos para pensar el proyecto en Buenos Aires”, explicó. Ballarini también señaló que su trayectoria de más de tres décadas en la industria de la publicidad exterior y digital lo llevó a analizar la posibilidad de trasladar ese formato al mercado local. En ese sentido, comentó que el crecimiento de la tecnología en la vía pública y en el transporte abrió una oportunidad para desarrollar una propuesta de este tipo en la capital argentina.

Sergio Ballarini

En esta primera etapa, la red contará con 100 pantallas instaladas en taxis que circularán por la ciudad, integrando un sistema de publicidad móvil que combina visibilidad urbana con herramientas de segmentación digital.

Uno de los desafíos centrales del proyecto fue el desarrollo de un marco normativo que permitiera implementar este tipo de publicidad en el espacio público. Ballarini sostuvo que el formato no estaba contemplado previamente en la regulación local, por lo que la empresa presentó una iniciativa privada y trabajó junto al Gobierno de la Ciudad para avanzar en su reglamentación. “El desafío más grande fue la reglamentación. Este tipo de publicidad no estaba contemplado en la ciudad y tuvimos que trabajar mucho para poder desarrollarla”, señaló.

Segmentación geográfica y certificación de campañas

El sistema permite a los anunciantes contratar campañas a través de distintos formatos. El primero es el esquema rotativo tradicional, donde varias marcas comparten un loop publicitario en las pantallas de la red. En este modelo, cada pantalla puede incluir hasta doce anunciantes y garantiza un volumen determinado de emisiones diarias.

A esa modalidad se suman propuestas de mayor impacto visual. Una de ellas es el Taxi Takeover, que permite a una marca ocupar la totalidad de la flota durante un período determinado para promocionar un producto o lanzamiento. También existe la opción de Caravana de Taxis, una activación más acotada que permite contratar entre cinco y diez vehículos para realizar recorridos estratégicos por la ciudad definidos por el anunciante.

Otra de las particularidades del sistema es la venta por spots geolocalizados. A través de este formato, las marcas pueden pautar campañas en zonas específicas de la ciudad y pagar únicamente por las emisiones que se realicen dentro de ese perímetro cuando el taxi circule por esa área. De esta manera, una campaña puede activarse, por ejemplo, únicamente en barrios como Palermo o en sectores donde se concentre el público objetivo.

El proyecto también incorpora herramientas para verificar la efectividad de las campañas. En este punto, la compañía estableció una alianza tecnológica con Scopesi, dirigida por Mariano Tejero, que desarrolló un sistema de monitoreo capaz de certificar el 100% de las emisiones publicitarias.

“Para nosotros la certificación era clave. Si un anunciante invierte en un spot en determinada zona, necesita saber que realmente se emitió ahí”, explicó Ballarini.

El sistema combina cámaras instaladas en los vehículos, geolocalización mediante GPS y herramientas de análisis de datos que permiten registrar cuándo, dónde y cuántas veces se emitió cada anuncio. De esta manera, el modelo busca resolver uno de los desafíos históricos de la publicidad exterior: la trazabilidad y medición precisa de las campañas.

Un nuevo ingreso para los taxistas y planes de expansión

Más allá de su impacto en el sector publicitario, el proyecto también busca generar beneficios económicos para los conductores. Según manifestó Ballarini, los taxistas recibirán un ingreso por el alquiler del espacio publicitario instalado en el techo del vehículo.

El directivo destacó que la recepción del proyecto dentro del sector fue positiva desde el inicio. De acuerdo con su explicación, el sistema no interfiere con la actividad diaria del conductor y, además del pago por el espacio, abre la posibilidad de generar ingresos adicionales mediante acciones promocionales.

En ese sentido, la plataforma también permite organizar activaciones de marca, como caravanas de taxis identificados con una misma campaña durante determinados períodos de tiempo. Este formato, utilizado en otros mercados, busca generar alto impacto visual y presencia en la vía pública.

Ballarini sostuvo que las expectativas para esta primera etapa son altas y que el objetivo es consolidar el modelo en la capital argentina antes de avanzar hacia otras ciudades. “Hoy estamos en 100 pantallas instaladas en la ciudad de Buenos Aires y queremos seguir creciendo”, afirmó. Y agregó: “La idea es expandir el proyecto a nivel nacional en las principales ciudades e incluso ya estamos recibiendo propuestas de otros países”.

Con su desembarco en Buenos Aires, Doohdrive introduce un nuevo formato dentro del mercado de la publicidad exterior digital. La combinación de movilidad urbana, segmentación geográfica y certificación tecnológica posiciona al proyecto como una propuesta innovadora dentro del universo DOOH, con potencial de expansión tanto en Argentina como en otros mercados de la región.