Alexander Rivdell: el equilibrio entre la arquitectura, el arte y la autenticidad

Nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Alexander Rivdell es mucho más que un rostro conocido en la moda. A sus 29 años, conjuga con naturalidad tres mundos que parecen distantes pero que en él se funden con armonía: la arquitectura, la docencia y el modelaje profesional.

Graduado en la Universidad Nacional de Rosario, sostiene que la arquitectura es una herramienta que moldea la calidad de vida de las personas. “Con simples modificaciones hacemos grandes cambios”, asegura, con la serenidad de quien ve en cada proyecto una oportunidad de mejorar el entorno.

Su vínculo con el arte comenzó en la infancia, sobre los escenarios del Teatro del Círculo, donde interpretó obras como El Rey León y Hairspray. Aquel contacto con la expresión escénica marcó su destino: el modelaje llegó como una extensión natural de su necesidad de comunicar a través de la estética.

“Mi mayor logro es ser cada vez más yo: libre, auténtico y genuino”, confiesa. Cálido, sensible y empático, se define como un profesional detallista, apasionado por la moda y por el estilo Old Money. Una reciente pérdida personal lo llevó a repensar su camino y valorar lo esencial: la vida, la familia y los sueños que aún están por cumplirse.

Con una mirada serena y un espíritu incansable, Alexander proyecta un futuro donde arte y elegancia se unen bajo su propia marca de ropa inclusiva y accesible. “Ser modelo es un trabajo maravilloso, intenso y de mucha energía. Le pongo pasión y amor a todo lo que hago, y sigo aprendiendo día a día de mis grandes colegas”.