Semana Santa y escapadas 2026: Del confort de los resorts urbanos a la mística de castillos y refugios naturales

Semana Santa 2026 se presenta como la oportunidad perfecta para planear escapadas en Argentina que combinan confort, diseño y naturaleza. Desde la experiencia urbana y sofisticada de Camberland Pilar y Camberland Ramallo, hasta la conexión profunda con el entorno en Peuma Hue, la propuesta se amplía con el encanto histórico de Estancia La Candelaria y la combinación de surf y alta gastronomía en Rancho AFT. Opciones pensadas para quienes buscan descanso con identidad propia.

Lujo consciente en la Patagonia: una experiencia inmersiva entre lago, montaña y bienestar

En un entorno privilegiado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a pocos minutos de Bariloche, existe un refugio que redefine el concepto de escapada premium. Peuma Hue propone una experiencia integral donde naturaleza, confort y bienestar conviven en equilibrio, en un predio privado de más de 200 hectáreas de bosques nativos, costa de lago y senderos propios.

Aquí, el lujo no se mide en ostentación sino en privacidad, silencio y conexión auténtica con el entorno. El alojamiento se distribuye entre habitaciones boutique y casas de montaña cálidas y elegantes, diseñadas con materiales nobles y vistas abiertas al paisaje patagónico. La propuesta all inclusive permite vivir la estadía sin interrupciones, integrando gastronomía, actividades y experiencias de relax en un mismo programa.

Uno de los grandes diferenciales es su cocina natural. Con productos orgánicos de huerta propia, opciones plant-based y alternativas sin gluten, cada plato refleja una filosofía sustentable que dialoga con el entorno. La gastronomía no es un complemento: es parte esencial de la vivencia.

Para quienes buscan aventura, la estancia ofrece cabalgatas, trekking por senderos privados, kayak en el lago Gutiérrez, observación de aves y recorridos hacia cascadas escondidas. El bienestar también ocupa un lugar central, con clases de yoga al aire libre, meditaciones guiadas, masajes y propuestas de conexión equina que invitan a desacelerar.

Además, el espacio se ha consolidado como sede de retiros corporativos, workshops estratégicos y celebraciones íntimas. Con infraestructura para eventos, business center, wi-fi y servicio personalizado, combina naturaleza y profesionalismo en un entorno que potencia creatividad y trabajo en equipo.

En tiempos donde viajar implica buscar experiencias significativas, esta propuesta patagónica se posiciona como un destino transformador: ideal para una escapada de lujo consciente, un retiro de bienestar o un encuentro corporativo en un marco incomparable.

Para más información sobre tarifas, programas all inclusive y eventos privados, se puede consultar directamente en su sitio oficial y descubrir cómo vivir la Patagonia desde una perspectiva exclusiva y natural. Contacto: @peumahue, mail [email protected] o vía wpp +54 2944501030. Ruta 40 km 2014.

Semana Santa en La Candelaria: cuatro días donde la tradición se vive entre jardines, capilla y bosque

Hay celebraciones que se recuerdan por lo que sucede. Y otras por el lugar donde suceden. En Semana Santa, Estancia La Candelaria, ubicada en Lobos Bs As, propone habitar esos días en un entorno donde la historia, la naturaleza y la tradición argentina conviven con armonía.

Del 2 al 5 de abril, la estancia despliega una programación especial que invita a transitar la Pascua desde distintos escenarios: la capilla, el parque diseñado por Carlos Thays, el bosque al anochecer y los espacios coloniales donde la gastronomía y la música en vivo acompañan cada jornada.

La propuesta combina momentos de relax y celebración. El Jueves Santo, el atardecer encuentra a los huéspedes en una clase de yoga rodeados de verde, seguido por la adoración Eucarística en la capilla y una caminata nocturna con linternas bajo las estrellas. El viernes se suma una merienda creativa en familia y una cata privada de vinos en un entorno íntimo. El sábado la tradición criolla se expresa en el show folclórico y la cena con música en vivo. El domingo, la Misa de Pascua reúne a las familias antes del almuerzo y la esperada búsqueda de huevos en los jardines.

La gastronomía ocupa un lugar central durante toda la estadía, con menús especialmente diseñados para la fecha, opciones de vigilia y asado tradicional, además de meriendas criollas.

Dos maneras de vivir la experiencia

La programación puede disfrutarse a través de la experiencia con estadía, que incluye alojamiento en el Castillo o en el sector Colonial, pensión completa y acceso a todas las actividades, o mediante el Día de Campo especial de Pascua, una jornada completa con almuerzo, merienda y actividades destacadas.

En ambos casos, el escenario es el mismo: una estancia histórica donde cada rincón tiene relato propio y cada celebración encuentra su marco natural.

En Semana Santa, La Candelaria no ofrece simplemente una agenda de actividades, sino la posibilidad de vivir la tradición en un entorno que invita a detenerse, compartir y crear recuerdos que permanecen.

Información de contacto: Ruta Nacional 205, Km 114.5, Lobos, Provincia de Buenos Aires. Podés contactarlos a través de su web: www.estanciacandelaria.com, a través de su redes sociales @estanciacandelaria, por teléfono al +54 11 5032-7500 o vía mail [email protected].

Arte, relax y naturaleza: La propuesta integral de Camberland para escapadas exclusivas en Pilar y Ramallo

Con una visión emprendedora y una clara vocación de servicio, el Grupo Area SRL – división hotelería – inició su camino hace siete años de la mano de Alejandra Riveiro y Ezequiel Alfaro, con la inauguración de su primer hotel en Ezeiza bajo una bandera internacional. Ese primer paso marcó el inicio de un proyecto que hoy consolida una marca en expansión dentro del sector hotelero y gastronómico.

Cuatro años después, impulsados por el deseo de crecer de manera sostenida en el rubro, decidieron ampliar su operación mediante la adquisición de dos propiedades estratégicas: una en Ramallo y otra en Pilar. Así nació Camberland como una marca con identidad propia, basada en la amistad, el emprendedurismo y una búsqueda constante de nuevas experiencias tanto en hotelería como en gastronomía. A la propuesta se suman además dos conceptos que están tomando fuerte protagonismo: Bardo en la Bodega, en Mendoza, y Puerto Limón, en San Telmo, ampliando el ecosistema del grupo con productos diferenciados.

La reapertura de Camberland Ramallo representó uno de los mayores desafíos del proyecto. El hotel había permanecido cerrado desde 2020 a raíz de la pandemia, y su reinauguración el 23 de febrero de 2024 no solo implicó recuperar un edificio emblemático, sino también contribuir a la reactivación turística del destino. La puesta en valor demandó meses de obra y una inversión significativa que abarcó renovación integral de mobiliario, blanquería y parquización del predio.

El establecimiento cuenta hoy con 58 habitaciones, el restaurante Chaira Resto, piscina cubierta, gimnasio, piscina exterior con barra y el SPA Magnolia, que ofrece una amplia variedad de servicios orientados al bienestar. Además, incorpora un diferencial cultural: obras de artistas plásticos consagrados se exhiben en distintos espacios del hotel, generando un entorno de contemplación y conexión artística para los huéspedes.

En materia tecnológica, la infraestructura fue actualizada con equipamiento de última generación tanto para el segmento corporativo como para eventos sociales. Entre las mejoras más relevantes se destaca la instalación de conexión de internet de 1 tera, con cobertura total en todas las áreas, un factor clave para congresos, convenciones y encuentros empresariales.

La estrategia comercial de Camberland Pilar y Camberland Ramallo se apoya en su ubicación estratégica, cercana a CABA y a importantes ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. De lunes a jueves, el foco está puesto en el público corporativo. De viernes a domingo, la propuesta se orienta a parejas y familias que buscan descanso y escapadas de fin de semana.

Camberland Pilar, con 20 habitaciones que dan a un amplio parque, combina diseño moderno, confort y naturaleza a solo 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Con piscina exterior, jardín privado y gastronomía saludable, ofrece un ambiente que equilibra reuniones de negocios con relax. Está especialmente orientado a eventos corporativos, encuentros empresariales con modalidad “todo incluido”, pequeñas celebraciones sociales y planes de pareja o amigos.

Por su parte, Camberland Ramallo potencia su geografía privilegiada a orillas del río Paraná. El paisaje fluvial, los espacios verdes y la presencia constante del agua estructuran una experiencia pensada para familias, grupos y empresas que buscan combinar naturaleza, bienestar y eventos de mayor escala. La propuesta incluye congresos, convenciones, celebraciones sociales, retiros wellness y, en el mediano plazo, actividades vinculadas al río y al aire libre.

Dos destinos, dos perfiles complementarios y una misma filosofía: ofrecer experiencias auténticas donde el servicio, el entorno y el cuidado del detalle convierten cada estadía en una vivencia integral.

Para más información sobre Camberland Ramallo se puede visitar https://www.camberlandramallo.com.ar/, llamar al +54 3407 422 400, comunicarse por WhatsApp al +54 3407 470 573 o escribir a [email protected].

En el caso de Camberland Pilar, la web oficial es https://www.hotelcamberland.com/, los teléfonos son +54 0230 4499110 y +54 0230 4499111, el WhatsApp es +54 11 5484 2189, el mail de contacto es [email protected] y su Instagram es https://www.instagram.com/camberlandpilar/

Surftrips, en su mejor versión

AFT se convirtió en una referencia para quienes buscan algo más que una escapada de surf. En su Rancho de Chapadmalal, ubicado frente al mar, el programa combina hospedaje de alto nivel y gastronomía cuidada con práctica diaria en el agua. Cada jornada incluye sesiones guiadas con un profesor cada dos alumnos, equipos de primera línea y seguimiento personalizado.

El sistema se completa con un portfolio individual, curva de aprendizaje, tutoriales a medida y análisis técnico en foto y video con devolución profesional. El modelo desarrollado en Argentina hoy también se replica en Praia do Rosa y Bali, con agenda anual que suele agotarse.

Para más información sobre las propuestas de surf y experiencias de AFT Amantes, se puede ingresar a aftamantes.net/surftrips, seguir su cuenta de Instagram en https://www.instagram.com/aft_amantes/ o comunicarse vía WhatsApp a través de wa.me/5492234250469.