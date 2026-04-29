El sello de Jetour marcó el ritmo en la Gala de CARAS 2026

La alfombra roja del Palacio Reconquista se encendió para recibir a las personalidades más influyentes del país en la celebración del 33° aniversario de Revista CARAS. En una velada que desbordó moda y momentos especiales, figuras de la talla de Valeria Mazza, Mauricio Macri, Moria Casán y Pampita se hicieron presentes. Esta mega fiesta no sólo festejó la trayectoria de la revista, sino que se convirtió en el escenario ideal para que los referentes más importantes del país lucieran lo mejor de la moda actual.

El evento, que se pudo seguir en vivo gracias a la transmisión exclusiva de CARAS TV y el canal oficial de YouTube, permitió que nadie se perdiera los detalles de este histórico encuentro. Celebridades como Julieta Poggio, Juana Viale, Laurita Fernández, Agustina Casanova, Candela Ruggeri y Esteban Lamothe se sumaron al festejo, disfrutando de una jornada repleta de encuentros y flashes. El Palacio fue el testigo principal de una fiesta que quedará en la memoria de todos los invitados y del público que acompañó la celebración de este aniversario tan significativo.

Jetour: una apuesta por el diseño y la innovación

En este marco de exclusividad, Jetour asumió un papel central como main sponsor, reforzando su posicionamiento junto a las celebridades que definen el estilo en Argentina. La automotriz acompañó a los referentes que marcan tendencia, integrándose a un entorno donde el diseño y la modernidad son los pilares fundamentales. Formar parte de esta gala significó consolidar su vínculo con el mundo del espectáculo y los eventos más esperados del calendario social.

Jorge Fontevecchia en su discurso.

La presencia de la marca fue constante durante toda la noche, destacándose con su logo en las pantallas principales del evento. Lo que permitió que Jetour tuviera una visibilidad total en el sector VIP, rodeando la experiencia de los invitados mientras compartían los instantes más importantes de la velada. De esta manera, la compañía logró una conexión perfecta con el espíritu de la gala, potenciando su imagen en una noche donde el glamour fue el gran hilo conductor.

Finalmente, la Gala de CARAS volvió a demostrar por qué es el lugar donde los grandes hitos se celebran por todo lo alto. Los 33 años de la revista se vivieron como una experiencia total de vanguardia y tendencias. Una cita que confirmó, una vez más, que los encuentros más relevantes y sofisticados del país siempre suceden bajo el sello de CARAS.