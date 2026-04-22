Otoño en Bariloche. Radisson Blu quiere develar el secreto mejor guardado.

Bariloche y Patagonia en otoño.

Los visitantes aman el invierno. Pero en otoño, una estación privilegiada, la experiencia se reviste de una elegancia serena: la aventura se despliega sin multitudes, convirtiendo al trekking y trail running (hacia refugios como Frey, López o Jakob) y al mountain bike, en prácticas casi íntimas, acompañadas por frescas temperaturas y senderos que invitan a la contemplación pausada.

A la par, los lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi se presentan en una calma casi espejada, ofreciendo condiciones ideales para la navegación, el kayak y el stand-up paddle, antes de las temperaturas invernales.

Todo ello se enmarca en un paisaje de carácter cinematográfico: los bosques nativos, en plena metamorfosis otoñal, despliegan una paleta de ocres y matices dorados que, bajo la luz tenue y oblicua de la estación, componen un escenario de inigualable belleza, ideal para la fotografía y el asombro silencioso. Bariloche es otro Bariloche en otoño.

Fall in Love con Radisson Blu Bariloche.

“Esta temporada ofrece una paz que no se encuentra en ningún otro tiempo ni lugar. En Radisson Blu potenciamos esa sensación con un servicio de lujo que permite al huésped sentirse parte del entorno mientras disfruta del máximo confort", destacan desde la gerencia del hotel.

Enclave de sofisticación, el hotel despliega habitaciones amplias y contemporáneas que se abren sin artificios, a vistas panorámicas en primera línea del Lago Nahuel Huapi, donde la inmensidad del paisaje se convierte en protagonista de cada estancia.

El espíritu encuentra reposo en Lahuén Wellness SPA, concebido como santuario de bienestar: una piscina climatizada In/Out que parece fundirse con el lago, sauna seco y húmedo, ducha escocesa y una cuidada carta de masajes y tratamientos faciales producen una desconexión profunda, donde el tiempo adquiere otra textura.

Hacia el exterior, el deck se transforma en escenario de atardeceres memorables. En el interior, los salones de lectura y relax, bañados por la luz de otoño que ingresa a través de amplios ventanales, invitan a la contemplación pausada; una actividad simple, como leer un libro, se torna inolvidable.

La experiencia gastronómica se erige como uno de los pilares distintivos, articulada en tres propuestas que dialogan entre sí con elegante coherencia: el Restaurante del Blu, Cauquenes Lake Bar y Michel Rolland Wine Bar.

Viajar en otoño garantiza una gestión inteligente del presupuesto: como si lo descrito fuera poco, en esta temporada se consolidan las condiciones más competitivas del año para volar a Bariloche, con valores que presentan un margen de beneficio de hasta el 50%, sin perder conectividad ni frecuencia desde todo el país.

Radisson Blu Bariloche propone todo lo anterior en Fall In Love, con propuestas de otoño que incluyen Noche de alojamiento en Categoría Deluxe con vista al Lago (base doble), el mejor Desayuno Buffet de la ciudad, Cena de 3 pasos y acceso a los amenities y SPA, con precios desde los $415,000 (final) disponibles sólo por temporada hasta el 15 de Junio de 2026.

Teléfono ó WhatsApp +54 9 (11) 3187 1461 o al email [email protected]

Radisson Blu Bariloche cuenta con una ubicación privilegiada, en Avenida Exequiel Bustillo 1099, a pasos del Centro Cívico de la Ciudad.

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