La divertida previa de Anita García Moritán para los Martín Fierro de la Moda

Además de ser una de las modelos más exitosas de Argentina, Carolina “Pampita” Ardohain también es mamá y tiene muy presente la maternidad en sus redes sociales. En esta oportunidad, la experta fashionista compartió en sus redes sociales un video en el que Anita García Moritán, su hija menor, realizaba una divertida previa antes de que comience la gala de premiación.

Pampita y Anita García Moritán, inseparables

Este domingo, Pampita se alojó junto a Anita García Moritán en un lujoso hotel donde se preparó para presenciar los Martín Fierro de la Moda. Mientras la top model se alistaba para desfilar por la red carpet y luego ser parte de la ceremonia, la nena llevó a cabo diversas actividades que enternecieron a toda una comunidad digital.

Anita García Moritán | Instagram

A través de la cuenta personal de Instagram de su mamá, se veía a la niña realizar diversas rutinas. En una de las tomas, se la ve comiendo papas fritas mientras que en otro clip está jugando con un adorno ubicado en una mesa maciza marrón, en lo que parecería ser el interior de la habitación. Allí, la nena iba familiarizándose con el lugar, mientras su mamá era recibida por las autoridades del edificio con una bienvenida que le dieron en puño y letra sobre una carta.

Anita García Moritán | Instagram

Anita García Moritán enterneció a todos con viviendo a pleno su infancia

Si bien es cierto que Anita García Moritán creció entre las exigencias laborales de su afamada madre, Pampita siempre intentó abrigarle la infancia a su hija tratando de que viva los primeros añitos como una niña feliz. En este sentido, a la pequeña se la vio sumamente sonriente saltando en la cama de dos plazas.

Descansa, con un enterito con estampado de animales en tono neutro y una remerita blanca con puntillas, la hija de Roberto García Moritán jugó a los saltos sin parar mientras era retratada por la cámara del teléfono celular de la conductora. Finalmente, al cansarse, se desplomó sobre el acolchado y los almohadones pullidos, siempre con una sonrisa en su rostro. Cabe destacar que, al momento de la entrega de premios, la nacida en La Pampa subió al recinto y saludó a sus hijos que la estaban viendo por televisión, incluida Anita.

De esta manera, en medio del brillo de la alfombra roja y la emoción de una noche tan especial, Pampita volvió a demostrar que, más allá del glamour y los reconocimientos, su mayor orgullo sigue siendo su familia. Con Anita García Moritán disfrutando cada momento a su manera y viviendo su infancia con alegría, la modelo les regaló a sus seguidores una adorable postal en plena preparación fashionista.

NB