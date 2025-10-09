Kailen Love: del sueño personal a una marca consolidada de calzado

La historia de Kailen Love es la muestra de que los sueños, cuando se persiguen con perseverancia, pueden transformarse en proyectos de vida. Su creadora decidió un día cambiar el rumbo de su vida: no quería seguir trabajando bajo las órdenes de un jefe y se animó a emprender. Así nació un camino lleno de desafíos y responsabilidades, pero también de satisfacciones.

Comenzó de a poco, vendiendo marroquinería, luego incorporó indumentaria y, con el tiempo, creó sus redes sociales para acercarse a los clientes. La elección del nombre fue un capítulo especial: Kailen era el que había pensado para un hijo que no llegó, pero terminó convirtiéndose en un homenaje a su perra, su gran compañera de vida, que la acompañó hasta sus últimos días. De esa mezcla de amor y recuerdos nació Kailen Love, un emprendimiento que lleva consigo una fuerte carga emocional y una historia de resiliencia.

Hoy, la marca creció y se consolidó en el mundo de la moda y los accesorios. Con especial foco en el calzado, las clientas tienen sus favoritos: las sandalias, por su comodidad, y las texanas, que se convirtieron en la gran estrella de la temporada. “Las texanas son ese calzado que nunca falla: combinan con jeans, vestidos o cualquier outfit. Son una aliada perfecta a la hora de vestirse”, cuenta con entusiasmo la emprendedora.

La filosofía de Kailen Love es clara: brindar calidad y comodidad, con productos elaborados en cuero y un trabajo 100% artesanal, desde la costura hasta el pegado. La atención personalizada y la conexión con los clientes son parte fundamental del servicio. “Nuestro objetivo es que cada persona que nos elige se sienta feliz con su compra. Todo lo hacemos pensando en ellos”, asegura.

El crecimiento de la marca traspasó fronteras: ya realizan envíos a todo el país, además de contar con clientes en Uruguay y Chile. La mayoría de su público son jóvenes entre 20 y 45 años que no solo compran los productos, sino que también comparten mensajes llenos de cariño en redes sociales.

El futuro trae nuevos desafíos: para la próxima temporada de verano, Kailen Love lanzará sandalias con diseños innovadores que apuestan a la practicidad y la comodidad, con detalles como cintas y abrojos que facilitan el uso diario.

“Este emprendimiento es como una persona más en mi vida: me esfuerzo cada día y lucho por mis sueños. Todo se lo debo a mis clientas y clientes, porque sin ellos Kailen Love no sería nada. Ellos me impulsan a seguir creciendo”, concluye emocionada.

Podés conocer las novedades de la marca en Instagram @kailen_love y en Facebook /Kailen.