Leo Saleh deslumbró en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 con un look vanguardista

Leo Saleh formó parte de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro y volvió a sorprender con una elección de moda que no pasó desapercibida. Con un diseño de inspiración futurista de Verónica De La Canal, el conductor lució un traje negro que, al girar, revelaba la verdadera obra de arte: una espalda intervenida con aberturas geométricas y tiras que dibujaban una silueta casi arquitectónica. El contraste entre el negro y el blanco acentuó la fuerza del diseño, aportando dramatismo y sofisticación en partes iguales.

Dueño de un estilo camaleónico y siempre arriesgado, Saleh reafirmó su lugar como referente fashionista, demostrando que la elegancia también puede tener un costado audaz y transgresor. Una apuesta que fusiona la sastrería clásica con la vanguardia de la moda contemporánea.

Lo más destacado de su look fue la espalda del saco trabajada con aberturas geométricas que dejan ver un forro blanco que generan un efecto de “corset” o “esqueleto estilizado”. El contraste entre el negro y el blanco potencia el diseño, dándole un aire futurista y de alta costura.

El detrás de escena de su look comenzó en el Hotel Esplendor Recoleta, un espacio que combina el encanto clásico del barrio con un espíritu moderno y artístico. Con sus salones ambientados con obras contemporáneas y una ubicación privilegiada frente a Plaza Francia, el hotel se convirtió en el refugio ideal para los preparativos de la gran noche.

Allí, acompañado por su estilista Ludmila Langelotti y el impecable make up de @maquillateconlyss, Leo ultimó cada detalle de su impactante aparición en la alfombra roja. Un escenario íntimo y sofisticado que marcó el inicio de una velada inolvidable en los Martín Fierro 2025.

Leo Saleh junto a Pampita.

Leo Saleh, quien actualmente se encuentra produciendo Fashion Sunset, coincidió en la ceremonia con Pampita, una de las figuras más esperadas de la noche. La top model desafió el clásico mito de no usar amarillo en televisión y brilló en la alfombra roja con un auténtico diseño de Carolina Herrera, firma de la cual es embajadora, consolidándose como una de las presencias más elegantes del evento.

Cómo fue la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025

La alfombra roja del Hilton Buenos Aires se llenó de elegancia y estilo en la 53ª edición de los Premios Martín Fierro. Las figuras más destacadas de la televisión argentina deslumbraron con atuendos que combinaron sofisticación, tendencia y audacia, convirtiendo la previa de la gala en un verdadero desfile de moda.

La ceremonia celebró lo mejor de la pantalla chica con reconocimientos a figuras consagradas como Santiago del Moro, quien se llevó el Martín Fierro de Oro, y a Mirtha Legrand, distinguida con el Premio Leyenda de la Televisión por su trayectoria inigualable. Entre los ganadores también se destacaron los programas de mayor repercusión del año, reafirmando el talento y la creatividad que caracterizan a la industria televisiva argentina.

El evento no solo fue una entrega de premios, sino una experiencia de estilo y glamour, con looks cuidadosamente elegidos que reflejaron la personalidad y el sello de cada invitado. La alfombra roja se convirtió en el escenario perfecto para mostrar tendencias, desde cortes vanguardistas hasta detalles que marcaron la diferencia, consolidando la noche como un verdadero homenaje a la elegancia y la excelencia en la televisión argentina.

Leo Saleh junto a Susana Giménez.

Rodeada de productores y su equipo, Susana Giménez fue una de las últimas en llegar al Hilton. Mientras desfilaba por la alfombra roja, la conductora se encontró con sus amigos y colegas como Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juanita Viale y Darío Barassi.

Leo Saleh junto a Flor de la V, Yanina Latorre y Marixa Balli.

La 53ª entrega de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), convirtió al Hotel Hilton de Puerto Madero en el escenario central de una de las noches más esperadas para la industria. La ceremonia distinguió a lo más destacado de la producción argentina del último año.

Leo Saleh junto a Wanda Nara.

Sin embargo, además de los premios y homenajes, la gala se vivió como un gran despliegue de estilo: la alfombra roja funcionó como una pasarela donde la moda se entrelazó con la televisión. Antes del inicio del evento, las figuras exhibieron sus elecciones de vestuario, entre guiños a la alta costura, apuestas audaces y clásicos reinventados.