Luisana Lopitalo, Inés Estévez, Ariel Staltari y Malena Narvay arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Luisana Lopilato, Inés Estévez, Ariel Staltari y Malena Narvay protagonizan Pipa, una de las películas argentinas más comentadas de Netflix. Con un elenco destacado y una trama cargada de misterio, el film se suma al catálogo de producciones nacionales que conquistan al público de la plataforma, consolidando una trilogía que comenzó con Perdida (2018) y continuó con La Corazonada (2020).

Pipa, disponible en Netflix

La historia detrás de Pipa

En Pipa, Luisana Lopilato interpreta nuevamente a Manuela “Pipa” Pelari, una exagente de policía que busca rehacer su vida lejos de Buenos Aires. Tras los sucesos de las entregas anteriores, la protagonista se refugia en La Quebrada, un pequeño pueblo del norte argentino donde vive junto a su tía Alicia Pelari, interpretada por Inés Estévez.

La aparente tranquilidad del lugar se ve interrumpida cuando aparece un cadáver, obligando a Pipa a enfrentarse otra vez al mundo del crimen y la corrupción del que intentó alejarse. La historia combina paisajes áridos, costumbres locales y tensiones sociales que sirven como telón de fondo para una trama de suspenso policial, marcada por secretos, traiciones y viejas heridas.

El elenco se completa con Ariel Staltari, quien aporta una nueva energía al universo de la saga. Junto a ellos, figuras como Paulina García, Mauricio Paniagua e Inés Estévez refuerzan el tono dramático del relato.

Dirigida por Alejandro Montiel, Pipa completa la trilogía inspirada en las novelas policiales de Florencia Etcheves, consolidando el recorrido del personaje principal a través de tres etapas: su paso por la fuerza, la caída en desgracia y la búsqueda de redención.

