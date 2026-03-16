Las mejores ciudades mexicanas para trabajar siendo argentino

La migración humana es un concepto tan antiguo como la civilización misma, siendo una estrategia común para hacer frente a momentos de necesidad, pero también para buscar nuevas oportunidades en ambientes desconocidos. Para los latinoamericanos, la migración se ha vuelto una respuesta a décadas de inestabilidad económica y social.

Argentina no se salva de este fenómeno, siendo uno de los países con las tasas de migración más altas de la última década en Sudamérica.

Con cada vez más argentinos buscando nuevos retos en distintas partes del mundo, pocos países se han vuelto tan atractivos como México, que no solo presenta una economía relativamente estable, sino también una cercanía geográfica con Estados Unidos que lo convierte en un destino ideal para quienes quieren probar su suerte con el “sueño americano”.

La actualidad argentina

A pesar de que cada mes vemos reportes sobre el crecimiento de la economía argentina, la realidad es que este fenómeno no se traduce en una mayor satisfacción para la población, la cual enfrenta tasas de inflación importantes junto con variaciones constantes en los beneficios sociales que impactan negativamente en la calidad de vida.

Si bien a nivel macroeconómico la Argentina aparenta ser un ejemplo claro de recuperación económica luego de varias décadas de dificultades, la desconexión entre estos datos y la realidad que experimentan los ciudadanos sería cada vez más grande, con más del 50% de los argentinos augurando que este año será peor que el anterior, y cerca del 60% de los jóvenes mostrando preocupación por sus posibilidades futuras.

Y mientras las autoridades siguen afirmando que la economía mantendrá un crecimiento estable durante el 2026, el número de argentinos que optan por salir del país en búsqueda de nuevas oportunidades sigue creciendo. Pero ¿adónde se están yendo?

Migración argentina a México

Aunque las cifras actuales son desconocidas, los datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que, para el 2020, había al menos 18.693 argentinos viviendo en territorio mexicano. Sin embargo, según el padrón electoral, se estima que el número de argentinos en el país superó los 50.000 para finales de 2023.

Entre las causas más citadas por los inmigrantes argentinos para elegir México como país de residencia se encuentra una mayor estabilidad económica, así como un número más alto de oportunidades, tanto de trabajo como para iniciar negocios.

Del mismo modo, aunque el costo de vida en las principales ciudades mexicanas es más alto que en buena parte de Argentina, el salario mínimo sería aproximadamente el doble en el país norteamericano (cerca de 250 dólares mensuales en Argentina y poco más de 500 dólares en México), permitiendo una mejor calidad de vida en un ambiente económico y social menos variable.

Mejores ciudades para trabajar

Si bien hay un amplio número de ciudades que son populares entre los turistas argentinos gracias a su clima apacible y playas paradisíacas, la realidad es que encontrar una ciudad para migrar de forma temporal o permanente es mucho más complejo.

Esto quiere decir que es posible encontrar buenas ofertas de trabajo en destinos “más turísticos”, pero que es muy importante tomar en cuenta que los destinos para migrantes no solo deben ser atractivos, sino también amigables para los extranjeros, al tiempo que brindan oportunidades seguras de cara a mediano y largo plazo.

Cuando analizamos la economía mexicana y las ciudades que mejor se adaptan al talento extranjero, es posible encontrar lo siguiente:

Ciudad de México

Sin duda alguna, la capital del país norteamericano se posiciona como el mejor lugar para los migrantes argentinos. No es una sorpresa: es la ciudad más grande del país, funcionando como centro neurálgico para prácticamente todas las empresas (nacionales e internacionales) en el territorio.

Aunque esto se traduce en una mayor competitividad y costo de vida, también brinda oportunidades mucho más variadas, por lo que es perfecta para todo tipo de profesionales argentinos. Es por todo esto que Ciudad de México se ha posicionado como uno de los destinos preferidos entre nuestros migrantes.

Playa del Carmen

Quintana Roo es uno de los estados con mayor número de inmigrantes argentinos, siendo uno de los destinos “originales” de nuestros ciudadanos en el país norteamericano. En la última década, la cifra no solo ha mantenido un crecimiento estable, sino que ciudades como Playa del Carmen se han convertido en la sede de un buen número de emprendimientos de argentinos (y para argentinos) en industrias como el turismo y los servicios.

Guadalajara

En la última década, Guadalajara logró posicionarse como una de las ciudades más importantes en materia de desarrollo tecnológico en el país, siendo comparada con importantes “hubs” tecnológicos del resto del mundo. Por este motivo, cuenta con un buen número de oportunidades tanto para entusiastas tecnológicos como para emprendedores en negocios digitales.

Puerto Vallarta

También en el estado de Jalisco, Puerto Vallarta ha logrado calar entre los argentinos gracias a ser uno de los balnearios más visitados del país. La demanda de talentos jóvenes en áreas como el comercio, turismo y atención al cliente no solo es constante, sino que el número de vacantes se incrementa de forma periódica durante las distintas temporadas altas del año.

Qué tener en cuenta

A pesar de que México es uno de los destinos más atractivos para los migrantes de acuerdo con lo expuesto anteriormente, es importante recordar que el país sigue enfrentando un panorama complejo en materia de seguridad.

Un ejemplo reciente fue el operativo militar en el que murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el enfrentamiento se registraron episodios de violencia y bloqueos en varias regiones del país.

Por último, es importante estudiar todos los requerimientos para poder mudarse legalmente al país norteamericano, ya que, al ser un destino popular entre los inmigrantes de la región, cuenta con regulaciones relativamente estrictas en comparación con otros destinos de Latinoamérica.