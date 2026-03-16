Cómo sigue la situación judicial de Luciana Martínez de Gran Hermano tras ser detenida

Luciana Martínez ganó gran popularidad al ser una de las participantes desctadas de Gran Hermano 2024, allí se ganó el cariño del público por su dura historia de vida al esconder su identidad de género a su familia. Desde entonces, tras su participación en el reality, realizó diversos trabajos en el medio pero ahora, su nombre es parte de la sección policial.

En las últimas horas, se dio a conocer que Luciana fue detenida luego de un operativo policial en su departamento en el barrio porteño de Palermo tras la denuncia de un turista extranjero, que la señaló como la persona que luego de una cita le habría robado sus pertenencias, con una modalidad similiar a las que realizan las mujeres llamadas popularmente como "viudad negras". Desde el sábado 14 de marzo se encuentra arrestrada y su abogado reveló cómo seguirá su proceso judicial.

Cómo serán las próximas horas de Luciana Martínez

Luciana Martínez se encuentra detenida en una dependencia policial en el barrio porteño de Chacarita, desde el pasado sábado. Su manager Cristian Wagner también fue detenido ya que habría sido parte de la situación. La causa quedó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo del juez Alfredo Godoy, con intervención de la secretaría de Diego Hernández.

En su denuncia, el ciudadano estadounidense indicó que conoció a la ex Gran Hermano y Cristian en un boliche bailable de Capital Federal, y luego los tres se dirigieron al hotel donde el turista se alojaba. Las imágenes del establecimiento muestran cómo el manager se retira del lugar cerca de las 7 de la mañana, mientras que ella lo hace luego de las 10 hs. El denunciante indicó que luego del mediodía despertó, sin recuerdos de la noche, y descubrió que le faltaban diversas pertenencias.

Las primeras informaciones que se dieron a conocer por parte de Luciana Martínez fue a través de su abogado, Carlos Telleldin, quien en diálogo con A24 indicó que su narración de los hechos por parte de la mujer es otra: "Su versión es opuesta a la del turista, dice que fue él quien suministró alcohol y drogas y que fue agredida sexualmente. Pediremos los estudios de rigor que se hace en estos casos". Además, indicó que demostraran las mestiras que declaró el denunciante, como la pérdida de consciencia ya que podrían demostrar que él mismo hizo el pedido de un auto de aplicación.

En la misma línea, el letrado indicó que ambos están imputados por un hecho que aún no está calificado y que declaración indagatoria de su representada será este lunes 16 de marzo. Además, realizó el pedido de excarcelación para que ambos detenidos sean puestos en libertad pero las respuestas a esto se darían en las próximas horas.

De esta forma, Carlos Telleldin como abogado de Luciana Martínez indicó que este lunes se conoceran las determinaciones judiciales que se tomarán, siendo que la acusada tiene una versión distinta al denunciante esperan que sea escuchada y poder brindar las pruebas que tiene en su poder.