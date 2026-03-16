María Vázquez modeló la reversión del jean wide leg con un jogger y dejó en claro cuál es la tendencia

María Vázquez es una de las diseñadoras de moda más conectadas con la naturaleza y las tendencias. En su día a día, logra conectar una rutina bajo el sol y rodeada de campo con su capacidad de encontrar las prendas ideales para cada momento. En las últimas horas, volvió a elegir el look canchero y moderno, luciendo una reversión del jean wide leg con un jogger y dejó en claro cuál es la tendencia para la próxima temporada de otoño.

El look de María Vázquez con el jean wide leg con un jogger

El wide leg de María Vázquez con el que dejó en claro la tendencia

María Vázquez es una de las celebridades que impone los looks campestres, eligiendo el boho chic como su estilo favorito a la hora de presentarse en un evento de día. Es así como logró reversionar diferentes prendas clásicas para cada una de las temporadas. Tras lucir los mejores vestidos y looks cómodos durante la época del verano, se acercó al otoño con una apuesta que dejó en claro cuál será la tendencia de la temporada.

En sus historias de Instagram, se mostró en un evento de día, rodeada de naturaleza, y volvió a elegir lo comfy de un estilo moderno. Para la parte superior, optó por un top de diseño triangular, de un color beige oscuro, manteniendo su amor por los terrenales. Sin embargo, en la parte inferior, reversionó el jean wide leg clásico, al fusionarlo con el jogger. El pantalón se caracterizaba por su cintura elástica, pero con un final de pierna abierto. Además, para sumarle originalidad, se trataba de una doble tela: jean por un lado y una especie de gamuza marrón por el otro.

El look de María Vázquez con el jean wide leg con un jogger

El cowgirl chic: la nueva fusión de lo moderno y lo campestre

Durante sus últimos looks, María Vázquez denotó un cambio en su moda, al alejarse de las típicas prendas elegantes. Si bien ella logró encontrar la comodidad en la sofisticación de los vestidos y trajes sastreros, decidió darle una oportunidad a algunos favoritos de los looks urbanos y logró fusionarlo con su amor por la naturaleza y lo terrenal.

Entre algunas de sus apuestas, se la vio con tops comfys y ceñidos al cuerpo, combinados con pantalones de jean de diferentes diseños originales. También apostó por el cuero como parte inferior, dándole un toque nocturno a sus looks, y sumó los estampados para mantenerse moderna dentro de un estilo conectado a su rutina en el campo. El cowgirl chic fue reversionado por María Vázquez, imponiendo las mejores tendencias para una nueva temporada.

El cowgirl chic de María Vázquez: la nueva fusión de lo moderno y lo campestre

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar el look de la diseñadora de moda y modelo, coronándola como la reina de las reversiones y la apuesta por el cowgirl chic. María Vázquez es una de las celebridades más observadas por su estilo elegante y sofisticado en la moda, pero por su elección de prendas modernas para mantener la comodidad en cada uno de los eventos donde participa.

A.E