Armesto presenta Icónica: la colección que vuelve a celebrar a la mujer real

La firma argentina Armesto lanza Icónica, una colección que recupera el valor de la moda como expresión auténtica y cotidiana. Con una fuerte impronta noventosa y un guiño al espíritu urbano y libre de aquella década, la propuesta vuelve a poner en el centro a la mujer real: independiente, activa y en constante transformación.

Woman Up: moda para la vida real

El punto de partida conceptual dialoga con la esencia original de Sex and the City: mujeres profesionales, seguras de sí mismas, que utilizan la moda como herramienta de identidad y no como una simple puesta en escena. Desde esa mirada, Icónica se inscribe dentro del concepto Woman Up, celebrando trayectorias, decisiones y recorridos personales.

El denim se convierte en la columna vertebral de la colección. Rectos, mom, wide leg, slouchy, balloon y barrel conviven en una propuesta versátil que suma carácter a través de intervenciones y texturas: gamuza lijada que deja entrever la trama, broches inferiores y volúmenes amplios con movimiento. La paleta acompaña con tonos azul profundo, chocolate, negro, crudo y un burgundy que eleva la sofisticación del conjunto.

La superposición de capas aparece como recurso clave. Jeans amplios combinados con lencería larga de encaje, sweaters envolventes y tapados de pura lana construyen un lujo contemporáneo que prioriza la usabilidad. La mezcla de texturas, pesos y caídas define una estética emocional y urbana, pensada para acompañar el ritmo diario.

La sastrería relajada también ocupa un lugar central: trajes de bengalina texturada exclusiva, conjuntos de denim, propuestas de tres piezas sin rigidez y blazers oversize en tonos azul, burgundy y tostado redefinen la elegancia desde una perspectiva actual. Incluso las siluetas más comfy se integran al look urbano con blazers estructurados, reflejando una nueva noción de sofisticación.

En materia de abrigos, tapados de pura lana, camperas de gamuza y chaquetas doble faz con interior escocés completan una colección donde cada detalle suma identidad. Prints propios, encajes y propuestas nocturnas priorizan la presencia antes que el exceso.

ICÓNICA propone actitud. Con esta colección, Armesto reafirma su mirada coherente y profunda sobre la moda femenina, apostando por prendas pensadas para mujeres reales que entienden que vestirse no es un espectáculo, sino un acto cotidiano de identidad.