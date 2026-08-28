Patagonia y Cafayate se unieron en Bravado: así fue la tercera edición de “La Mesa Compartida”

La Mesa Compartida, el ciclo de cenas colaborativas entre bodegas y cocinas invitadas impulsado por Bravado, volvió a tender un puente entre dos grandes regiones vitivinícolas argentinas. El restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines, en Vicente López, recibió a El Porvenir de Cafayate y Pausa, el restaurante de la bodega salteña, y reunió así a la Patagonia y los Valles Calchaquíes a través de sus productos, sus cocinas y sus vinos.

La cena, realizada el miércoles 26 de agosto, fue la tercera edición del ciclo que, bajo el concepto “2 bodegas | 1 experiencia”, reúne a proyectos gastronómicos y vitivinícolas de distintas regiones del país alrededor de una misma mesa.

La propuesta estuvo a cargo del chef Mariano Szatma Szotan y la pastelera Ana Irie, responsables de la cocina de Bravado, junto al equipo de Pausa. Para construir el menú, combinaron la impronta de Bravado con ingredientes y sabores característicos de Cafayate.

“Desde que pensamos La Mesa Compartida quisimos que Bravado fuera un punto de encuentro entre regiones, bodegas y cocinas de distintos lugares del país. Recibir a El Porvenir de Cafayate y a Pausa nos permite unir la Patagonia con los Valles Calchaquíes a partir de dos proyectos familiares que comparten una mirada sobre el origen, el producto y la hospitalidad. Nos entusiasma que cada encuentro construya algo nuevo sin perder la identidad de quienes participan”, señaló Juliana Del Águila Eurnekian, Presidente de Bodega Del Fin Del Mundo, en la Patagonia argentina, y Karas Wines, en Armenia.

La Mesa Compartida pone en diálogo vinos, cocinas y territorios. La edición de agosto reunió a Bravado con Pausa y así cruzó la Patagonia con los Valles Calchaquíes.

“Como bodega familiar, llevar Cafayate a esta mesa significa compartir nuestra manera de interpretar los Valles Calchaquíes: un territorio definido por la altura, la montaña y la intensidad de su paisaje, pero también por una cultura vitivinícola profundamente arraigada”, explicó Lucía Romero Marcuzzi, al frente de El Porvenir de Cafayate, una bodega con 25 años de historia.

Del norte al sur, en seis pasos

El menú fue pensado como un recorrido entre ambos territorios y comenzó con una humita de bienvenida, acompañada por FIN Single Vineyard Semillón 2023, de Bodega Del Fin Del Mundo. Luego llegó una provoleta de cabra con ajos asados y chutney de quinotos, junto al nuevo FIN Single Vineyard Gewürztraminer 2024, y un dúo de empanadas salteñas —una de carne cortada a cuchillo y otra de quesos cremoso, sardo y tybo—, maridadas con Laborum de Parcela Torrontés 2024, de El Porvenir de Cafayate.

El recorrido continuó con trucha con pastinaca y mejillones patagónicos, acompañada por Pequeñas Fermentaciones Garnacha 2024, y bife madurado con puré blanco de alubias, puré negro de porotos y ajo negro, junto a FIN Single Vineyard Syrah 2023. Para el cierre se sirvieron helado con suero de yogur, mandarina y frutilla, y turrón salteño, acompañados por Laborum Torrontés de Otoño 2025.

Provoleta de cabra, empanadas salteñas y trucha patagónica fueron algunos de los platos de este menú construido con materias primas de distintos puntos del país, desde Orán y el Valle de Lerma hasta Puerto Madryn.

La Mesa Compartida: un ciclo que sigue recorriendo el país

La cena fue también un nuevo capítulo de un ciclo que busca conectar bodegas, cocineros y proyectos gastronómicos de distintas regiones de la Argentina.

La primera edición de La Mesa Compartida reunió a Bravado con Bistró Humberto Canale, bajo el concepto “Patagonia + Patagonia”, mientras que la segunda sumó a Osadía de Crear, el restaurante de Bodega Susana Balbo, en un encuentro entre Patagonia y Mendoza. Con Cafayate como nuevo destino invitado, el recorrido se extendió esta vez desde el sur patagónico hasta los Valles Calchaquíes, con la cocina y el vino como hilo conductor.

Los equipos de Bravado y Pausa trabajaron en conjunto en el menú, mientras Ricardo Galante, enólogo de Bodega Del Fin Del Mundo, y Lucía Romero Marcuzzi, al frente de El Porvenir de Cafayate, presentaron etiquetas de ambas bodegas y algunos de sus lanzamientos más recientes.

La Mesa Compartida cuenta con el acompañamiento de Volf, Esplendor Plaza Francia by Wyndham, S.Pellegrino & Acqua Panna, y ya tiene confirmados sus próximos encuentros: el 30 de septiembre con Fogón de Lagarde; el 28 de octubre con Piedra Infinita, el restaurante de Familia Zuccardi; y el 25 de noviembre con Riccitelli Bistró, de Riccitelli Wines.

Bravado se encuentra en Av. del Libertador 1410, Vicente López.

Para realizar reservas pueden ingresar al siguiente link https://bravado.meitre.com/, y para enterarte de todas las novedades seguilos en Instagram @bravado.ba | @findelmundowines