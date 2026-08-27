María Belén Ludueña, se sinceró sobre su hijo y su nueva etapa como mamá: “Unió a la familia”

María Belén Ludueña atraviesa una etapa marcada por la maternidad y la llegada de su hijo Vito, un momento que transformó su vida cotidiana y le permitió redefinir prioridades. La periodista reveló cómo este cambio fortaleció los vínculos familiares y le dio una nueva perspectiva sobre lo que considera esencial, integrando su rol profesional con la experiencia de ser mamá y mostrando cómo organiza su presente en torno a la unión y el bienestar.

María Belén Ludueña reveló cómo cambió su vida con la llegada de su hijo, Vito

María Belén Ludueña vive un presente en el que la familia ocupa un lugar central, con la llegada de Vito como protagonista de una nueva etapa personal y familiar. La conductora describe cómo este momento le permitió encontrar un equilibrio distinto, reforzar la unión y valorar aún más la importancia de compartir tiempo con quienes forman parte de su vida, en un recorrido que combina trabajo, independencia y la construcción de un hogar.

María Belén Ludueña y su hijo, Vito Macri

En una entrevista en el podcast Presente Perfecto, la periodista se sinceró sobre cómo vive la maternidad desde la llegada de su hijo. Contó que este momento le cambió la vida y le permitió ordenar prioridades, destacando que ahora entiende con mayor claridad qué es lo verdaderamente importante. “Estoy re feliz. Me parece una frase trillada, pero creo que Vito me vino a cambiar la vida, a ordenar prioridades”, expresó, y agregó que el niño logró unir a la familia, generando un vínculo más fuerte entre todos.

En este contexto, María Belén Ludueña recordó que lleva nueve años junto a Jorge Macri, pero que el verdadero ensamble familiar se dio con el nacimiento de Vito. “El ensamble verdadero de la familia llegó con él. Es como que Vito unió a la familia realmente”, relató. Según explicó, los hijos de su pareja se muestran muy atentos y cariñosos con el pequeño, lo buscan, lo visitan y se interesan por él de manera constante. “Los chicos lo quieren mucho, me escriben, me mandan mensajes y me piden videos cuando estoy de viaje”, agregó.

Durante la charla también habló de su trabajo en televisión y reconoció que, aunque disfruta de lo que hace, muchas veces la exigencia del rating y la competitividad del medio le generan sufrimiento. “A mí la tele a veces me trae sufrimiento. Me encanta lo que hago, pero también me hace sufrir, porque la exigencia del rating, los temas que se tratan. Es un ambiente muy competitivo”, señaló. Explicó que no siempre quiere trasladar esa versión de sí misma a su hijo y que busca mantener un equilibrio.

La maternidad y el valor de lo cotidiano: María Belén Ludueña dio detalles de la unión que trajo Vito, su hijo

Por su parte, María Belén Ludueña destacó que siempre intentó sostener su independencia y su propio camino profesional. “Siempre tener mi camino y mi independencia y mi plata es lo que me valida y lo que me trajo hasta acá”, afirmó. Explicó que contar con sus propios proyectos es lo que la valida en su recorrido, más allá de acompañar a su pareja en su carrera política. Para ella, tener un espacio propio es fundamental en su desarrollo personal y en la manera en que construye su vida cotidiana.

Jorge Macri y su hijo, Vito

Consultada sobre qué significa el lujo en esta etapa, respondió que lo asocia con la posibilidad de disfrutar de una vida feliz. “El lujo para mí hoy es tener una vida feliz. O sea, el lujo es poder disfrutar de las personas que más amo, poder compartir tiempo con mis papás, que hace 50 años que están juntos”, explicó. Para ella, todo valor está en compartir tiempo con quienes forman parte de su vida y mantener amistades genuinas que la acompañan.

En el podcast, María Belén Ludueña explicó que ese concepto está directamente relacionado con la vida familiar y con los valores que aprendió desde chica. “Siempre relaciono el lujo con mi vida familiar, con esa cosa que me enseñaron de chica y que de alguna manera estoy replicando ahora con Jorge y con Vito”, comentó. Hoy, junto a su pareja y su hijo, busca replicar esa enseñanza, priorizando los vínculos y el tiempo compartido por encima de todo, en un presente que la llena de satisfacción.

María Belén Ludueña y su hijo, Vito Macri

María Belén Ludueña atraviesa un momento de plenitud en el que la llegada de Vito le permitió redefinir prioridades y fortalecer la unión familiar. Sus palabras reflejan cómo la maternidad se convirtió en el eje de su vida, marcando un camino en el que la felicidad cotidiana y los vínculos cercanos son el verdadero lujo. “El lujo es poder disfrutar de las personas que más amo”, concluyó, dejando en claro que su presente está marcado por la unión.

VDV